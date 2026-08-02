Brividi stasera su Rai 4 con il film “Vermin”: ecco la trama

Il film horror-thriller francese Vermin (2023), diretto da Sébastien Vaniček, in onda stasera su Rai 4: la trama
Domenica 2 agosto 2026 alle 21:20 su Rai 4 arriva il thriller/horror “Vermin” (2023), esordio del francese Sébastien Vaniček presentato alla Settimana della Critica di Venezia.
In un quartiere popolare di Parigi, un giovane appassionato di animali esotici, acquista di contrabbando un ragno velenoso che, una volta fuggito, prolifera scatenando una letale infestazione nel palazzo.
Mentre le porte dell’edifico vengono sbarrate dall’esterno, gli inquilini dovranno allearsi per cercare una via di fuga dai letali aracnidi che si riproducono molto velocemente, mostrando anche una inquietante capacità adattiva. Tra claustrofobia, tensione e critica sociale, il film fonde horror aracnofobico e quadro sociologico sulle nuove periferie urbane.