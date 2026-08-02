ANACI Brescia apre le scrizioni al corso iniziale per amministratori condominiali

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Formazione Iniziale per Amministratori Condominiali e Immobiliari organizzato da ANACI Brescia

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Formazione Iniziale per Amministratori Condominiali e Immobiliari organizzato da ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) Brescia, che prenderà il via il 1° settembre 2026 e si concluderà il 24 novembre 2026. Un percorso abilitante rivolto a chi desidera intraprendere una professione sempre più richiesta e complessa, oggi chiamata a confrontarsi con innovazione tecnologica, sostenibilità e trasformazione digitale. Si tratta di un’opportunità concreta per acquisire competenze operative e avviare una carriera in un settore destinato a evolversi sempre più rapidamente nei prossimi anni.

“Oggi la professione dell’amministratore di condominio è completamente cambiata, non si tratta più soltanto di un professionista che gestisce spese e bilanci, ma di un manager dell’edificio, chiamato a confrontarsi con innovazione, transizione energetica e nuove tecnologie – spiega Giorgio Penna, presidente di ANACI Brescia -. Per questo servono competenze sempre più specialistiche e una formazione qualificata e il nostro corso prepara professionisti in grado di affrontare queste nuove sfide con competenza e responsabilità”.

Un ruolo che assume un’importanza crescente se si considera che il 75% degli italiani vive in condominio, secondo gli ultimi dati diffusi da ANACI e SIMA, in un comparto che richiede figure professionali preparate a gestire aspetti giuridici, tecnici, fiscali e relazionali sempre più articolati. In un settore che interessa milioni di cittadini, la formazione rappresenta quindi un passaggio fondamentale. Attualmente in Italia non è richiesta una laurea triennale per esercitare la professione di amministratore di condominio e il percorso formativo qualificato rimane il principale strumento per acquisire le competenze necessarie ad affrontare una realtà in continua evoluzione.

L’iniziativa si inserisce inoltre nell’impegno di ANACI per favorire il ricambio generazionale. La professione offre interessanti opportunità occupazionali per le nuove generazioni, grazie a un mercato ampio e stabile. “Il ricambio generazionale è una delle sfide più importanti che abbiamo davanti – aggiunge Penna -. L’amministrazione condominiale è oggi una professione moderna, autonoma e altamente specializzata, che può offrire prospettive concrete ai giovani interessati a costruire un percorso professionale qualificato”.

Il corso, tenuto da docenti di riferimento del settore e coordinato dal responsabile scientifico avv. Laura Marchetti, prevede 33 lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, sia online sia in presenza, dedicate agli aspetti fondamentali dell’attività professionale: normativa condominiale, gestione amministrativa e fiscale, sicurezza, impianti, privacy, responsabilità civile e penale, contrattualistica e analisi di casi pratici.

Le lezioni si terranno ogni martedì e giovedì dalle 18 alle 20.30 in modalità online, mentre gli 11 incontri del sabato si svolgeranno in presenza presso la sede ANACI di Brescia, in via Antonio Pasinetti 6, dalle 9 alle 13. Il percorso si concluderà con esami scritti e orali nel mese di dicembre, consentendo ai partecipanti di ottenere l’abilitazione entro la fine dell’anno. L’iscrizione al corso è aperta a chiunque sia in possesso di un diploma di scuola superiore quinquennale.

A rafforzare il valore del percorso formativo contribuisce anche il profilo internazionale dell’associazione. ANACI è infatti membro fondatore del CEPI, l’Associazione Europea delle Professioni Immobiliari, organismo che collabora con la Commissione Europea per la definizione di standard professionali, sicurezza giuridica ed etica del mercato immobiliare. Un elemento che conferisce all’associazione autorevolezza e una visione di respiro europeo sulle evoluzioni del settore. I numeri confermano il peso dell’associazione sul territorio nazionale: oltre 7.300 amministratori professionisti associati, più di 170 sedi distribuite in tutta Italia e oltre 500.000 condomini amministrati. In media, ogni amministratore gestisce tra 50 e 100 condomini.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a info@anacibrescia.it