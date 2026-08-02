“A Sua Immagine” su Rai 1 presenta L’estate solidale

Estate e giovani: quali sono le proposte della Chiesa, delle parrocchie? Cosa dice la Bibbia sulla solidarietà? Interrogativi al centro del nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”

Estate, tempo di vacanze, riposo, relax, ma anche di impegno, amicizie, solidarietà. Oratori estivi, campi lavoro, missioni di volontariato all’estero. Cosa muove il cuore di un adolescente a stare con i più piccoli? O un giovane universitario a rinunciare al mare per andare in una missione dall’altra parte del mondo? Quali sono le proposte della Chiesa, delle parrocchie? Cosa dice la Bibbia sulla solidarietà?

Interrogativi al centro del nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 2 agosto alle 10.15 su Rai 1. Ad approfondire il tema di una “estate solidale”, in studio, ospiti di Lorena Bianchetti, ci saranno don Andrea Cavallini, sacerdote della diocesi di Roma, e un animatore di un grest per bambini appena concluso. In collegamento dall’estero una giovane volontario che ha scelto di vivere la sua estate andando in missione. Attraverso i servizi si scopriranno il valore della solidarietà tra Antico e Nuovo Testamento, grazie al contributo del Cardinale Gianfranco Ravasi; una spiaggia solidale nel Salento, a San Foca; un oratorio a Cesano Boscone; il campo lavoro di Libera a Teano, tra orto, lavoro nei campi e raccolta delle nocciole in un bene confiscato alla mafia.

Nel corso della puntata troverà spazio anche la rubrica “Chiesa in viaggio”: Paolo Balduzzi presenterà l’agenda del Papa e della Chiesa italiana e con Luca Ciciriello si andrà a Bari per l’incontro nazionale dell’Azione Cattolica che si sta tenendo in questi giorni.

A seguire alle 10.55, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1, trasmessa questa domenica dalla Cattedrale di Bari.

Alle 12.00 ci sarà, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.

“A Sua Immagine” è anche online su RaiPlay.