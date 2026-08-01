Underdogs Srl al fianco del colosso del fitness McFit: al via la partnership per il posizionamento SEO e GEO

Underdogs Srl braccio operativo di Underdogs Group, annuncia oggi l’avvio della collaborazione con la catena internazionale di centri fitness McFit

Underdogs Srl (https://www.underdogsx.it/) braccio operativo di Underdogs Group, annuncia oggi l’avvio della collaborazione con la catena internazionale di centri fitness McFit (https://www.mcfit.com/it), parte di RSG Group leader mondiale nel settore del wellness. L’obiettivo delle attività, iniziate ufficialmente già nell’aprile di quest’anno, è quello di consolidare l’autorevolezza del brand sui motori di ricerca tradizionali ma anche sui nuovi sistemi di ricerca basati su tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI, LLM), sostenendo così l’espansione fisica del brand con nuove aperture sul territorio nazionale.

McFit può contare oggi infatti su un’identità offline radicata, basata sulla sua capillare presenza in tutto il Paese, con più di 40 centri. Sin dal 1997 rende l’allenamento più democratico, diffondendo il proprio modello di palestra di alta qualità a prezzi contenuti.

Oggi, però, il mercato richiede un’evoluzione digitale: è molto importante curare la propria presenza online, anche in nuovi contesti emergenti, come i motori di ricerca generativi (ChatGPT, Perplexity o Google AI Overview). Solo con una presenza di valore all’interno di siti autorevoli, la creazione di contenuti editoriali di qualità e una partecipazione organica all’interno delle community, le aziende possono essere protagoniste sia nelle SERP che tra le pagine dei motori di ricerca generativi. Il rischio, per i brand che possono contare solo su una forte impronta fisica, è quello di risultare poco visibili agli algoritmi di nuova generazione e rimanere quindi esclusi da quell’ecosistema digitale che sta ridefinendo le decisioni d’acquisto locali.

L’approccio strategico

“Un brand come McFIT ha già conquistato la fiducia delle persone nel mondo fisico: la sfida ora è replicare quella stessa autorità online, in un momento in cui le decisioni d’acquisto passano sempre più spesso anche dai motori di ricerca AI, oltre che da Google. Non basta più essere linkati: bisogna essere citati, raccomandati e riconosciuti come punto di riferimento, sia dagli algoritmi tradizionali che da quelli generativi. Con questa strategia integrata di link building e presenza off-page, diamo a McFIT gli strumenti per continuare a crescere” afferma Andrea D’aietti Founder & CEO di Underdogs Group. Il team di Underdogs Srl, guidato dal Project Manager area E-commerce e Tech Fabrizio Gigliotti, ha infatti sviluppato per McFit una strategia integrata di SEO (Search Engine Optimization) e GEO (Generative Engine Optimization) seguendo due principali direttrici: da un lato un’attività di link building strategico, con l’acquisizione di backlink contestuali ed editoriali premium coerenti con il settore con un’attenzione particolare per la citabilità da parte dei motori AI/LLM, dall’altro un’attività di Off Page Strategy e Brand Reputation, costruita sull’analisi delle conversazioni spontanee che riguardano il brand nelle community online –

Reddit in primis, oggi tra le fonti più utilizzate dai modelli generativi per costruire le proprie risposte – con contributi trasparenti e riconoscibili sui temi rilevanti e un monitoraggio continuo della reputazione del marchio.

“L’evoluzione delle modalità con cui le persone cercano informazioni online ci porta a sperimentare strumenti e strategie sempre nuove. Con questa collaborazione vogliamo essere tra i primi nel nostro settore a cogliere le opportunità offerte dalla GEO, con l’obiettivo di aumentare la visibilità dei nostro brand McFIT e costruire una presenza digitale ancora più efficace nel lungo periodo” aggiunge Luca Torresan, Head of Marketing & Communication di RSG Group Italia.