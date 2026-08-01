Un film che ha conquistato intere generazioni: su Rai Movie “Dirty Dancing – Balli proibiti”, la trama

Un intramontabile cult, un dance drama che ha conquistato il mondo: è “Dirty dancing (Balli proibiti)” che Rai Movie propone stasera, la trama

Un dance drama che, senza grandi pretese iniziali, ha conquistato il mondo: sabato 1 agosto 2026, alle 21.20, Rai Movie trasmette “Dirty Dancing (Balli proibiti)”, diretto da Emile Ardolino e interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey.

Nell’estate del 1963 la giovane Frances, detta Baby, va in vacanza con i genitori in un resort per famiglie, tra giochi e attività di animazione. Qui sceglie un corso di ballo e incontra Johnny Castle, istruttore di umili origini, ma dal fascino irresistibile. Tra i due nasce un sentimento che il padre di Baby non vede di buon occhio.

Storia semplice, personaggi immediati, musiche e scene indimenticabili: “Dirty Dancing (Balli proibiti)” è diventato un successo planetario e, a oltre 35 anni dall’uscita, continua a conquistare nuove generazioni.