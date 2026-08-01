Terremoto Campi Flegrei, masso si stacca dalla montagna e colpisce un’auto. I carabinieri e la polizia municipale sono intervenuti a Pozzuoli, a via Campana altezza montagna spaccata direzione Quarto
I carabinieri e la polizia municipale sono intervenuti a Pozzuoli, a via Campana altezza montagna spaccata direzione Quarto, dove un grosso sasso staccatosi dalla montagna è caduto andando a finire in strada. La roccia ha investito in pieno una Peugeot sw con a bordo una coppia di 60 e 51 anni. I due, marito e moglie, sono rimasti illesi. Per loro disposto il trasferimento in codice bianco in ospedale.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)