Su Rai 3 il film cult “Per un pugno di dollari” con Clint Eastwood: la trama

Stasera su Rai 3 il western “Per un pugno di dollari”, regia di Sergio Leone con: Clint Eastwood, Gian Maria Volontè, Marianne Koch, Antonio Prieto

Sabato 1 agosto 2026 alle 21.10 Rai 3 trasmette “Per un pugno di dollari”, il primo film della “trilogia del dollaro” di Sergio Leone. La pellicola, ispirata al film “La sfida del Samurai” di Akira Kurosawa, segna anche l’esordio del sodalizio tra Sergio Leone e il compositore Ennio Morricone, autentico sceneggiatore sonoro dei più importanti film del regista romano.

“I Baxter da una parte, i Rojo dall’altra. E io in mezzo”. In questa frase del pistolero solitario interpretato da Clint Eastwood c’è il racconto di “Per un pugno di dollari”, il film che ha contribuito a reinventare e ridefinire il genere western.

Nel cast, oltre a Eastwood ci sono Gian Maria Volontè, Marianne Koch, Josef Egger e Wolfgang Luschky.