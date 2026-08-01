Storie di persone con disabilità che hanno realizzato i loro progetti di vita. Su Rai 2 un fine settimana con “Lo Spazio dei Talenti”

“Lo Spazio dei Talenti”, un viaggio nell’Italia della disabilità, raccontata attraverso storie di persone che hanno trasformato una difficoltà in forza per realizzare il proprio progetto di vita, torna sabato 1° agosto alle 17.05 su Rai 2. Fabrizio Bracconeri farà conoscere al pubblico la storia di Sara, 23 anni di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, che malgrado l’atrofia muscolare spinale di tipo 2 (SMA) ha costruito un percorso di studi e di vita all’insegna dell’indipendenza: laureata con lode in Scienze dell’Educazione, continua a studiare e a costruire il proprio futuro.

Alla sua sedia a rotelle, che chiama affettuosamente “Mina la macchinina”, riconosce il merito di averle permesso di sperimentare la libertà. La seconda storia porterà i telespettatori ad Atri, in provincia di Teramo, dove Giovanni, che è affetto dalla sindrome di West, era destinato ad un futuro senza autonomia. Oggi invece lavora, recita e scrive: nominato Ambasciatore di Pace, è anche Presidente onorario di “Rurabilandia”, una fattoria didattica e sociale che offre esperienze educative per bambini e ragazzi. Bracconeri andrà poi a Napoli a conoscere Alessandro, 23 anni, che a causa della sindrome di Usher di tipo 2, che gli ha provocato la sordità, sta perdendo anche la vista. Alessandro però non si arrende e si impegna ogni giorno per il benessere e i diritti di tutti.

Nella puntata di domenica 2 agosto su Rai 2, ma alle 15.40, “Lo Spazio dei Talenti” andrà a Segrate, in provincia di Milano, dove vive Jacopo, 28 anni, affetto da autismo. Dopo un lungo periodo di difficoltà, oggi Jacopo è uno degli “ImpolpettAbili”, un progetto di inclusione sociale che coinvolge tredici ragazzi con disabilità in un laboratorio di cucina dove imparano a preparare, servire e portare in tavola polpette con precisione e amore. Nell’ottobre 2025 hanno rappresentato l’Italia a Parigi, all’UNESCO in un progetto dedicato a cucina e inclusività. La seconda storia porterà Fabrizio Bracconieri a Vinovo, in provincia di Torino, dove vive Elisa, 24 anni, a cui quando aveva tre anni venne diagnosticato l’autismo. A diciassette anni, una seconda diagnosi più precisa ha decretato che si tratta della sindrome di Asperger, la stessa di Mozart, Beethoven, Einstein ed Elon Musk. Bracconeri andrà poi a Caltanissetta a conoscere Francesco, un ragazzo con autismo che per anni non ha parlato e che oggi lavora presso “N’Arancina Speciale”, una rosticceria che offre lavoro a tanti ragazzi che hanno dovuto superare delle difficoltà.