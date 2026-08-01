Su Rai 2 al via “Performer Cup Italy Pass”: si comincia con gli atleti di Lombardia e Liguria

Su Rai 2 torna “Performer Cup Italy Pass”, il programma dedicato alle arti scenico-sportive che porta sul piccolo schermo alcuni dei migliori performer

Torna “Performer Cup Italy Pass”, il programma dedicato alle arti scenico-sportive che porta sul piccolo schermo alcuni dei migliori performer provenienti da tutta Italia, in onda ogni sabato e domenica a partire dal 1° agosto alle 16.15 su Rai 2, per otto puntate. Alla conduzione Valentina Spampinato, Presidente della FIPASS – Federazione Internazionale Performer Arti Scenico-Sportive, e il ballerino e coreografo Garrison Rochelle, affiancati dalla conduttrice televisiva Fabiola Cimminella e dalla conduttrice radiofonica Elena Scisci, per raccontare una sfida che vedrà confrontarsi cinque squadre in rappresentanza di diversi territori: Liguria, Abruzzo, Sicilia, Lombardia e Resto d’Italia. In palio il titolo di Campioni d’Italia, assegnato al termine di un percorso che coinvolgerà le discipline del canto, della danza, della recitazione, della musica e delle arti circensi e acrobatiche. L’obiettivo finale del programma sarà formare la nazionale italiana performer che andrà rappresentare l’Italia ai campionati del mondo.

L’evento è organizzato dalla FIPASS – Federazione Internazionale Performer Arti Scenico-Sportive, insieme al C.S.A.In. (EPS CONI) e nasce con lo scopo di valorizzare il talento attraverso un modello capace di unire espressione artistica, formazione e preparazione sportiva.

A valutare le esibizioni sarà una giuria composta da Brigitta Boccoli, dall’attrice e cantante Giulia Luzi e dal ballerino e coreografo Raffaele Paganini, affiancata in ogni appuntamento da un giudice speciale.

A seguire i concorrenti nel loro percorso sarà un gruppo di coach specializzati nelle diverse discipline. Per il canto Micaela Foti, Ivan Lazzara e Michela Olivieri; per la danza Matteo Addino e Greta Arditi; per la recitazione Ketty Capra, Nicole Guarischi e Andrea Rizzoli; per le arti circensi e acrobatiche Ilenia Sciotti Gratti e Daniela Veneziano.

Nella prima puntata gli atleti di Lombardia e Liguria si affronteranno in quattro sfide di canto, danza, recitazione, arti circensi ed acrobatiche. Ad affiancare la giuria composta da Raffaele Paganini, Giulia Luzi e Brigitta Boccoli, Garrison Rochelle che, in via eccezionale, ricoprirà il doppio ruolo di conduttore e giudice speciale.

Ad arricchire il racconto del programma ci saranno anche il cantautore Pierdavide Carone e la cantautrice Martina Attili.