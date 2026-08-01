Paesaggi del Corpo – Festival internazionale di danza Contemporanea, la danza che trasforma i luoghi: due mesi di spettacoli, residenze e performance tra Velletri e Genzano di Roma

Una piazza smette di essere soltanto uno spazio urbano; un cortile storico rivela nuove prospettive; un teatro si apre alla città; un palazzo restituisce dettagli che lo sguardo quotidiano ha smesso di cogliere: quando la danza attraversa un luogo, ne modifica la percezione e il modo di abitarlo. Da questa idea nasce Paesaggi del Corpo – Festival Internazionale Danza Contemporanea diretto da Patrizia Cavola, in programma dal 18 settembre al 17 novembre 2026 tra Velletri e Genzano di Roma. Un’edizione che mette in relazione corpi, paesaggi e comunità, trasformando lo spazio in esperienza condivisa ed elemento attivo della creazione scenica.

Legami è il titolo dell’edizione 2026. Un filo conduttore che attraversa l’intero festival e ne orienta lo sguardo: ogni edizione prende forma dall’incontro tra artisti, luoghi e comunità. La danza diventa il linguaggio attraverso cui il paesaggio si trasforma, rivelando nuove possibilità di relazione e offrendo al pubblico uno sguardo inedito sugli spazi che abita.

Per due mesi il festival abita Velletri e Genzano di Roma con 30 recite affidate a 21 compagnie italiane e internazionali, alternando spettacoli, performance site specific, residenze artistiche, incontri e attività formative. Una programmazione che sceglie il tempo della continuità, accompagnando il territorio lungo due mesi di ricerca e condivisione. Partecipano Compagnia Atacama, Cie Irene K, Balletto Civile, Motus, Enclave Danza, Naturalis Labor, Ersilia Danza, Compagnia Francesca Selva, Balletto Teatro di Torino, Mandala Dance Company, Compagnia degli Istanti / Simona Bucci, Cie Vialuni, Kinesis CDC, AIEP Ariella Vidach, ARB Dance Company / Arabesque, Asmed – Balletto di Sardegna, Larumbe Danza, Borderline Danza, Megakles Ballet / Petranuradanza, Silvia Gribaudi / Zebra Cultural Zoo ed EgriBiancoDanza, accanto a una nuova generazione di autrici e autori.

Il dialogo con i luoghi continua a definire l’identità di Paesaggi del Corpo: Piazza Cairoli, la Casa delle Culture e della Musica e il Teatro Artemisio Gian Maria Volonté di Velletri, insieme a Palazzo Sforza Cesarini e Piazza Frasconi di Genzano, non sono semplici sedi di spettacolo: diventano parte della drammaturgia, contribuendo a orientare la relazione tra corpi, spazio e pubblico. La coreografia incontra così l’architettura, il paesaggio urbano e quello naturale, trasformando luoghi familiari in spazi di esperienza e di scoperta. Accanto alla programmazione di spettacolo, il festival conferma il proprio impegno a sostegno della ricerca artistica attraverso residenze, percorsi formativi e occasioni di confronto. Musica, arti visive, cinema, letteratura e nuove tecnologie dialogano con la danza contemporanea, ampliandone i linguaggi e offrendo uno spazio di crescita alle nuove generazioni di autrici e autori.

Dal 13 al 17 novembre Paesaggi del Corpo amplia la propria programmazione dedicata alle nuove generazioni con la sezione Kids, proponendo matinée rivolte alle scuole e percorsi di avvicinamento alla danza e alle arti performative.

Nello stesso ambito, La Scatola dell’Arte realizzerà il Progetto Speciale Danza del MIC – Ministero della Cultura dal titolo L’Eredità del Burattino / Sulle tracce di Pinocchio, un omaggio allo scrittore Carlo Collodi nel bicentenario della nascita, sostenuto dal Ministero della Cultura. Il progetto prevede un articolato percorso formativo rivolto alle scuole primarie, attraverso attività laboratoriali e momenti di approfondimento ispirati all’universo di Pinocchio e alla sua capacità di parlare ancora oggi a bambine e bambini.

Paesaggi del Corpo – Festival Internazionale Danza Contemporanea, è un progetto de La Scatola dell’Arte ETS realizzato con il contributo di Regione Lazio , in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Velletri e del Comune di Genzano di Roma.

Il programma completo con date, orari e modalità di partecipazione sarà presentato nelle prossime settimane.

Maggiori informazioni sul sito: https://paesaggidelcorpo.it/