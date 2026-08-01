Oroscopo di oggi, sabato 1 agosto 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 1 agosto 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La nostra storia d’amore si destreggia fra altri e bassi? Oggi l’incontro fra la Luna e Nettuno ci conferma che occorre chiarirci le idee. È il momento giusto per effettuare una scelta importante, facciamolo sia con il cuore sia con la mente.
Toro
Una domenica di luglio è il palco giusto per metterne in scena una piacevole, disinvolta e spigliata, con gli amici come attori protagonisti. La certezza di piacere a chi ci piace crea un circolo virtuoso. Riempiamoci gli occhi di nuove suggestioni.
Gemelli
Gli imprevisti dei giorni scorsi spariscono con l’arrivo in Bilancia della Bianca Signora: riacquistiamo il nostro consueto entusiasmo, torniamo a far festa. La Luna in trigono a Urano suggerisce di controllare la posta elettronica: previste fantastiche sorprese.
Cancro
Luna stregata in quadratura, una minaccia per la nostra tranquillità. Se una persona attende una nostra decisione, non indugiamo: o è un sì o è un no. Ore abbastanza delicate da gestire. Evitiamo di strafare, meglio assumere un atteggiamento modesto.
Leone
Giove congiunto, appoggiato dalla Luna in sestile, annuncia un giorno ruggente e forse fatale per i sentimenti, propizio a incontri che lasciano il segno. La situazione affettiva ci dona gratificazioni e conferme del rapporto di coppia. Pensiamo alle nozze.
Vergine
Fra gli annunci odierni, possiamo trovare ciò che ci serve: amore, amicizia, svaghi. Invitiamo un amico e trasciniamolo con noi, sarà divertente. Una certezza si fa strada in noi: se è amore con la A maiuscola bene, altrimenti meglio una beata solitudine.
Bilancia
La Luna nel nostro cielo consiglia di accettare serenamente il confronto. Irrigidirci sulle nostre opinioni, per quanto ponderate, non ci fa buon gioco. Il settore più in luce è quello professionale, dove le trattative sono in corso e promettono di essere proficue.
Scorpione
La giornata trascorre in un clima di pigrizia. Accettiamola così com’è, senza voler fare qualcosa a tutti i costi. Se non ci sono impegni pressanti, riposiamo. Avremo tempo e voglia di osare in amore o sul lavoro e far capire che ci siamo anche noi. Domani, però.
Sagittario
Addomestichiamo orgoglio e permalosità, oggi che la Luna torna al nostro fianco: se guardiamo le cose con lucidità, sappiamo anche gestirle abilmente. Al temporaneo calo dei giorni passati, si sostituisce una rinnovata costanza, con cui recuperare terreno.
Capricorno
Luna capricciosa in Bilancia. La domenica si incaglia in mezzo al filo spinato degli imprevisti e del nervosismo: cerchiamo un rimedio calmante. Una cena romantica non dà gli effetti sperati: per la rappacificazione servono ancora tempo e dedizione.
Acquario
Qualche contrasto per questioni relative alle spese non riesce a intaccare il buonumore che ci sentiamo addosso, per merito del trigono della Luna. Un invito a un’escursione in montagna ci spiazza, ma pensandoci bene, non abbiamo motivo di rifiutare.
Pesci
Atmosfera tranquilla, niente sforzo né fatica, solo il minimo sindacale. Con la squadra giusta, siamo in grado di sollevare il mondo senza stancarci mai. Affabili e vitali, rappresentiamo una sicurezza per coloro che amiamo: non deludiamoli, restiamo connessi.