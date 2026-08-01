Oggi su Rai 1 “A Sua Immagine”, dal lago d’Orta ad Assisi

Un viaggio tra fede, natura e speranza, dal Lago d’Orta ad Assisi. Sabato 1° agosto, alle 16.00 su Rai 1, nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”

Un viaggio tra fede, natura e speranza, dal Lago d’Orta ad Assisi. Sabato 1° agosto, alle 16.00 su Rai 1, nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura condotto da Lorena Bianchetti. La puntata propone un itinerario nel cuore del Piemonte, alla scoperta del Lago d’Orta, uno dei luoghi più suggestivi e spirituali d’Italia, tra paesaggi di straordinaria bellezza, antichi santuari e storie di fede che emergono dai boschi e dai piccoli borghi affacciati sull’acqua. Il viaggio partirà dalla Madonna del Sasso, il celebre “Balcone del Cusio”, per proseguire al Sacro Monte di Orta, patrimonio Unesco con le sue venti cappelle dedicate alla vita di San Francesco.

Tappa anche al convento di Monte Mesma, custode di preziosi volumi sul francescanesimo e di una rarissima edizione della “Divina Commedia”. Qui sarà raccontata l’innovativa esperienza della comunità energetica solidale “Fratello Sole Monte Mesma”, dove la spiritualità francescana si traduce in attenzione al creato e sostegno alle famiglie più fragili. L’itinerario continuerà al Santuario della Madonna della Bocciola, tra sentieri e panorami mozzafiato, e alle cave di Candoglia, dalle quali da oltre sei secoli viene estratto il marmo destinato al Duomo di Milano.

Infine, l’incontro con il campione paralimpico Riccardo Bagaini offrirà una testimonianza di coraggio, rinascita e profondo amore per un territorio che invita alla contemplazione e insegna il valore della speranza. A seguire, nuovo appuntamento con “Le Ragioni della Speranza”. Fra’ Daniele Randazzo, francescano del Terzo Ordine, insieme alla divulgatrice scientifica Sara Segantin, accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta della bellezza e della fragilità del Creato. Filo conduttore del percorso sarà il “Cantico delle Creature”.

Nell’anno in cui si ricordano gli ottocento anni dalla morte di San Francesco, il viaggio prenderà il via da Assisi e dal Bosco di San Francesco, un ambiente naturale incontaminato, tra boschi, ulivi, colline e pianure. Proprio in questo luogo, l’artista Michelangelo Pistoletto ha realizzato il “Terzo Paradiso”, un’opera di land art composta da 121 ulivi disposti a formare tre grandi elementi circolari tra loro tangenti. Al centro svetta un’asta alta dodici metri, simbolo dell’unione tra cielo e terra. L’invito è a percorrere i filari dell’installazione, diventando parte integrante di un’opera che invita a riflettere sulla possibile e armoniosa convivenza tra l’uomo e la natura.

“A Sua Immagine” è disponibile anche su RaiPlay.