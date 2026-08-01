Officine della Cultura apre le porte a “Bola”

Officine della Cultura ospiterà la realizzazione di “Bola”, il nuovo spettacolo della Compagnia del Buco tra i vincitori della quinta edizione di “BUGs – habitat multidisciplinari per il teatro ragazzi”

Sarà Officine della Cultura una delle case creative di “Bola”, il nuovo spettacolo della Compagnia del Buco selezionato tra i vincitori della quinta edizione di “BUGs – habitat multidisciplinari per il teatro ragazzi”, il bando nazionale dedicato al sostegno della nuova drammaturgia per l’infanzia e le giovani generazioni. Il progetto, scelto dalla commissione tra le proposte provenienti da tutta Italia, intraprenderà un articolato percorso di creazione che porterà la compagnia ad attraversare quattro residenze artistiche distribuite sul territorio nazionale. Una di queste si svolgerà presso il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino, a cura di Officine della Cultura, che conferma così il proprio impegno nel sostenere la ricerca teatrale e nell’accompagnare i processi di creazione dedicati al pubblico 0-14 anni.

Per Officine della Cultura la residenza è molto più di uno spazio di lavoro: è un luogo di relazione, di ascolto e di crescita condivisa. Un tempo prezioso in cui gli artisti possono sperimentare senza l’urgenza del risultato, confrontarsi con chi li accoglie e lasciare che un’idea trovi il tempo necessario per diventare spettacolo. È una casa aperta alla ricerca, dove la qualità di un progetto nasce anche dalla qualità dell’incontro tra persone, competenze e territori. «Crediamo che una residenza artistica debba essere prima di tutto un luogo di fiducia», dichiara Luca Roccia Baldini, direttore artistico di Officine della Cultura. «Uno spazio in cui gli artisti possano sentirsi accolti, liberi di cercare, di sbagliare, di cambiare direzione. Fare residenza significa costruire relazioni prima ancora che produzioni: significa offrire una casa temporanea alle idee, ai processi creativi e alle persone che li rendono possibili. Siamo felici di accompagnare la Compagnia del Buco in questo percorso e di contribuire alla nascita di uno spettacolo che mette al centro il valore del fare, della materia e dell’immaginazione.»

Nato dall’incontro tra il linguaggio del clown, il teatro d’oggetti e la falegnameria, “Bola” trasforma la scena in un laboratorio vivo dove attrezzi da lavoro e materia grezza dialogano con il performer. In un’epoca dominata dal digitale, il progetto riscopre il valore del lavoro manuale, facendo della lavorazione del legno e delle sue sonorità il motore di una drammaturgia fisica e visiva originale, capace di parlare ai più piccoli attraverso un linguaggio poetico e universale. Il sostegno previsto da BUGs comprende un contributo di 12.000 euro e 40 giornate di residenza artistica, articolate in quattro percorsi di dieci giorni ciascuno presso Officine della Cultura, Cooperativa Teatrale Prometeo/Passo Nord, Industria Scenica/Centro di Residenza Artistica della Lombardia IntercettAzioni; ⁠Factory Fest/CURA Centro Umbro Residenze Artistiche.

Tra luglio 2026 e aprile 2027 la Compagnia del Buco svilupperà il proprio lavoro all’interno della rete nazionale di BUGs, potendo contare su spazi attrezzati, ospitalità, supporto tecnico e tutoraggio artistico e organizzativo. Il percorso si concluderà nella primavera del 2027 con la presentazione ufficiale dello spettacolo nei festival Teatro fra le Generazioni e Giocateatro Torino.

“BUGs – habitat multidisciplinari per il teatro ragazzi” è un progetto nato nel 2020 che promuove e sostiene la creazione di spettacoli dedicati alle nuove generazioni (0-14 anni, con particolare riguardo alla fascia 0-6 anni), favorendo la multidisciplinarietà, l’innovazione dei linguaggi e l’uso del digitale. Questa la rete dei promotori: Associazione Settimo Cielo ETS, Cooperativa Teatrale Prometeo/Passo Nord, Factory Fest/CURA Centro Umbro Residenze Artistiche, Industria Scenica/Centro di Residenza Artistica della Lombardia IntercettAzioni, KanterStrasse, Officine della Cultura, Officine Papage, Pilar Ternera, Straligut Teatro, Teatrino dei Fondi – Centro di Produzione Infanzia e Gioventù, in collaborazione con Giocateatro Torino/Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani e Teatro fra le Generazioni/Giallo Mare Minimal Teatro. Ulteriori informazioni: www.ilsonar.it.