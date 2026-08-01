Un viaggio attraverso alcuni dei paesaggi più complessi e affascinanti d’Europa. “Linea Blu – Porti d’Italia” su Rai 1 oggi a Chioggia, in Veneto

È Chioggia, in Veneto, la tappa di “Linea Blu – Porti d’Italia”, il programma realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale, in onda sabato 1° agosto alle 14.00 su Rai 1. Donatella Bianchi, navigando dalla bocca di porto verso il cuore di Chioggia, attraverserà il suggestivo scenario dell’Adriatico fino alla Laguna di Venezia, svelando uno dei paesaggi più complessi e affascinanti d’Europa, dove la difesa costiera si intreccia armoniosamente con la navigazione commerciale, la pesca, il turismo, la biodiversità e la memoria storica.

Livio Beshir inizierà la sua esplorazione da uno dei luoghi simbolo della città, il suggestivo Ponte Vigo – vero e proprio “balcone” affacciato sull’omonimo bacino e sulla laguna – per poi spostarsi in bicicletta alla scoperta di Pellestrina, un’isola dal fascino autentico che ha saputo preservare un’identità unica, lontana dai grandi flussi turistici e intimamente legata alla storia veneziana.

Spazio anche al racconto della nuova stagione dello scalo portuale chioggiotto, tra eccellenze ingegneristiche, logistica e grandi opere industriali, e alla scoperta, a circa sei miglia dalla costa, dei fondali dell’Alto Adriatico che custodiscono il relitto dell’Evdokia, straordinario esempio di come la natura marina sappia colonizzare una struttura artificiale trasformandola in un ricco e inedito habitat.

Il racconto proseguirà proponendo un modo alternativo, lento e sostenibile di vivere Venezia sull’acqua a bordo di eleganti imbarcazioni di piccole dimensioni. Infine, Donatella si sposterà prima sulla spiaggia di Sottomarina, località insignita della Bandiera Verde per la sua perfetta accoglienza a misura di bambini e famiglie, e infine sotto la superficie della Laguna di Venezia, dove si cela un universo scientificamente straordinario e ancora poco noto: quello delle ascidie, piccoli e affascinanti organismi marini appartenenti al gruppo dei tunicati.