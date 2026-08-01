In replica stasera su Rai 5 “Anna Marchesini – Parlano da sole”

Anna Marchesini si cimenta nell’arte del monologo: veste prima i panni di Anna Cappelli, eroina dell’opera omonima di Annibale Ruccello, e crea poi un’esilarante giostra dei suoi personaggi più famosi

Sabato 1 agosto 2026 alle 21:10 su Rai 5 ripercorriamo la carriera e gli indimenticabili personaggi di Anna Marchesini, attrice comica e drammatica, scrittrice raffinata, protagonista di una straordinaria stagione di comicità nel Trio con gli amici Lopez e Solenghi. Con “Parlano da sole”, Anna Marchesini si cimenta nell’arte del monologo: veste prima i panni di Anna Cappelli, eroina dell’opera omonima di Annibale Ruccello, e crea poi un’esilarante giostra dei suoi personaggi più famosi, tra i quali la signora Flora, l’attrice del teatro classico e quella del “teatro off”, la sessuologa e la cameriera.