Dall’Odissea alla “Culla dell’umanità” a “Passaggio a Nord Ovest” oggi su Rai 1

“Passaggio a Nord Ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, partirà questa settimana con un’opera letteraria che è alle fondamenta della nostra cultura: l’Odissea di Omero

“Passaggio a Nord Ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, partirà questa settimana con un’opera letteraria che è alle fondamenta della nostra cultura: l’Odissea di Omero. Nella puntata in onda sabato 1° agosto alle 15.00 su Rai 1, verrà letta la poesia “Itaca”, di Konstantinos Kavafis, metafora del viaggio che ognuno di noi compie in vita. Alberto Angela incontrerà il regista Christopher Nolan e l’attore Matt Damon, che racconteranno tutti i segreti della realizzazione di Odissey, film che ha conquistato pubblico e critica. Si scoprirà infine l’Odissea di Manchester, la più antica Odissea al mondo in forma di libro.

Nella regione autonoma della Catalogna, c’è una tradizione che va ben oltre il folklore, dove le persone si uniscono e collaborano per raggiungere un obiettivo comune: realizzare le spettacolari torri umane, i Castells. Queste torri sono composte da bambini e nonni, uomini e donne, persone di ogni estrazione e condizione sociale. Una tradizione che ha più di 250 anni ed è una metafora perfetta, una dimostrazione efficace di come, quando le persone si uniscono, possono raggiungere obiettivi che sembravano impossibili.

La regione del Sudafrica nota come “Culla dell’umanità” ospita la maggior parte dei siti che contengono fossili di ominidi. Le sue grotte naturali hanno conservato addirittura il 40% dei fossili dei nostri antenati antichi anche 3 milioni e 670 anni. Com’è possibile che la “Culla dell’umanità” abbia compiuto questo incredibile miracolo di conservazione?

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