Da Pozzuoli a Terracina a “Navigando Lungocosta” oggi su Rai 1

Nel nuovo appuntamento con “Navigando Lungocosta”, in onda sabato 1° agosto alle 17.10 su Rai 1, Fabio Gallo e l’esperto di vela Maurizio Anzillotti salperanno da Pozzuoli e si dirigeranno verso Terracina

Nel nuovo appuntamento con “Navigando Lungocosta”, in onda sabato 1° agosto alle 17.10 su Rai 1, Fabio Gallo e l’esperto di vela Maurizio Anzillotti salperanno da Pozzuoli e si dirigeranno verso Terracina, nota località marinara del litorale pontino laziale. Fra un racconto di mare, un focus sui segreti della nautica, impressioni condivise da Maurizio Anzillotti sulla vita a bordo e la consueta cena di fine giornata, Fabio Gallo sbarcherà a Terracina, cittadina laziale, nodo strategico sul tracciato della Via Appia ai tempi dell’Antica Roma.

Incontrerà uomini e donne terracinesi per ricostruire le vicende storiche della città e visiterà monumenti legati alle diverse epoche. Andrà poi al moderno porto peschereccio e illustrerà tutte le iniziative messe in campo dalla locale Pro Loco per valorizzare la bellezza e le attrattive della città.

Daria Luppino, invece, raggiungerà Sabaudia e il Parco Nazionale del Circeo: luoghi unici, nati dalla bonifica, risalente ai primi del ‘900, di un’area malsana e paludosa, oggi ambienti di grande valore architettonico, naturalistico ed agricolo.