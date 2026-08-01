Carta di identità elettronica: chi ha più di 70 anni non dovrà rinnovarla

Carta di identità elettronica illimitata per gli over 70: la novità. Per questa platea si interrompe dunque l’obbligo di rinnovo decennale finora previsto dal sistema anagrafico
Cambiano le regole per il rilascio e il rinnovo della Carta d’Identità Elettronica (CIE) dedicate ai cittadini over 70. A partire dal 30 luglio 2026, i documenti d’identità emessi in favore di chi ha già compiuto 70 anni al momento della richiesta avranno validità illimitata. La misura mantiene inalterata la piena efficacia del documento anche ai fini dell’espatrio. Ad annunciarlo è proprio il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.
La norma riguarda tutti i cittadini che rientrano nella fascia d’età over 70 e che presentano domanda di primo rilascio o di rinnovo a decorrere dalla data indicata. Per questa platea si interrompe dunque l’obbligo di rinnovo decennale finora previsto dal sistema anagrafico.
L’intervento mira a sbloccare gli accessi agli uffici anagrafici e a ridurre la burocrazia a carico della popolazione anziana, semplificando il rapporto diretto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)