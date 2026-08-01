Candidatura ai Nastri d’Argento 2002, il film “Da zero a dieci” su Rai Storia: la trama

Il film “Da zero a dieci” di Luciano Ligabue, con Pierfrancesco Favino, Stefano Pesce, Massimo Bellinzoni e Stefano Venturi stasera su Rai Storia: la trama
Alla vigilia dell’anniversario della strage di Bologna, sabato 1 agosto 2026 alle 21.10, Rai Storia propone il film “Da zero a dieci” di Luciano Ligabue, con Pierfrancesco Favino, Stefano Pesce, Massimo Bellinzoni e Stefano Venturi. La pellicola, candidata ai Nastri d’Argento nel 2002, è ambientata nell’estate del 2000. A vent’anni dalla strage di Bologna, quattro amici passano un weekend a Rimini per ricordare un compagno vittima del tragico attentato.