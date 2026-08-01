A “Musica Mia” oggi su Rai 1 la Romagna, terra del ballo

Nel nuovo appuntamento con “Musica Mia”, in onda sabato 1° agosto alle 17.55 su Rai 1, Marco Conidi e Lorella Boccia, continuando il viaggio alla scoperta dei suoni e delle tradizioni del territorio italiano, fanno tappa in Romagna

Nel nuovo appuntamento con “Musica Mia”, in onda sabato 1° agosto alle 17.55 su Rai 1, Marco Conidi e Lorella Boccia, continuando il viaggio alla scoperta dei suoni e delle tradizioni del territorio italiano, fanno tappa in Romagna, terra di ritmo e buon umore, e guidano il pubblico in un itinerario che attraverserà la storia del ballo, dalle radici della dinastia Casadei fino al mito delle grandi discoteche della Riviera.

A bordo del loro furgone, i conduttori arriveranno a Savignano sul Rubicone per entrare all’Euroclub, balera leggendaria aperta nel 1946, dove incontreranno Mirko Casadei, figlio di Raoul e testimone di un’eredità musicale che ha trasformato il liscio in un fenomeno nazionale, per scoprire come questa musica rappresenti ancora oggi l’identità profonda di un intero popolo.

Tappa poi a Gatteo Mare, presso il Museo “Casa Casadei”: insieme a Riccarda e Lisa Casadei (rispettivamente figlia e nipote del grande Secondo), Lorella Boccia esplorerà uno scrigno colmo di ricordi che custodisce, tra gli altri tesori, lo spartito originale di Romagna Mia, brano simbolo della rinascita del dopoguerra.

Passando dalla tradizione alla modernità, i conduttori raggiugeranno Riccione per un incontro con Claudio Cecchetto, l’uomo che ha trasformato la costa nella capitale del divertimento mondiale, lanciando icone come Jovanotti e gli 883. La puntata esplorerà la vitalità del suono romagnolo attraverso incontri e contaminazioni che spazieranno dal “liscio crossover” di Moreno il Biondo e Mauro Ferrara, in una delle storiche location affacciate sul mare di Rimini, fino alla scelta di vita “on-the-road” dei musicisti Elisa Drei e Marco Forti, che portano la loro musica acustica in giro per l’Italia a bordo di un camper.

Il percorso proseguirà tra i vicoli del Borgo San Giuliano, con le atmosfere lounge e felliniane del duo Montefiori Cocktail, arricchendosi della testimonianza ironica e surreale di Gene Gnocchi, incontrato per un originale aperitivo sulla spiaggia di Rimini, che offrirà il suo punto di vista unico sulla cultura e sulla musica locale.

Come sempre, spazio ad Ambrogio Sparagna, che analizzerà il legame tra la musica di Nino Rota e le radici popolari, e a Edoardo Sylos Labini, che racconterà la nascita del mito di Romagna Mia, inno nostalgico capace di superare i confini regionali.