Un Oscar nel 1944, “Per chi suona la campana” stasera su Rai Movie: la trama

Stasera su Rai Movie Per chi suona la campana (For Whom the Bell Tolls), un film del 1943 girato in Technicolor da Sam Wood. È il primo film a colori di Ingrid Bergman: la trama
Tratto dall’omonimo romanzo di Ernest Hemingway del 1940 ispirato a reali vicende di vita dell’autore, all’epoca corrispondente di guerra, il film “Per chi suona la campana” è la proposta di Rai Movie per venerdì 31 luglio 2026 alle 21:10.
Durante la guerra civile spagnola, l’americano Robert Jordan si unisce ai partigiani repubblicani con la missione di far saltare un ponte strategico. Tra le montagne, trova il vero amore con la giovane Maria, ma dovrà affrontare tradimenti e sacrifici in una lotta disperata per la libertà. Nove candidature e un Oscar nel 1944.