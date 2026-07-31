Stasera su Rai 4 il film di azione “Gunpowder Milkshake”: la trama

Brillante e inarrestabile action-thriller fatto di luci al neon, musica pop e incredibili coreografie d’azione, “Gunpowder Milkshake” su Rai 4: la trama

La prima serata di Rai 4 venerdì 31 luglio 2026, alle 21.20, è all’insegna dell’azione con l’irresistibile “Gunpowder Milkshake” (2021). Sam aveva solo dodici anni quando è stata abbandonata dalla madre, uno spietato sicario che lavorava per il sindacato malavitoso noto come The Firm.

Quindici anni dopo, Sam si trova a svolgere lo stesso lavoro della madre, allevata proprio da The Firm; ma quando il sindacato ordina alla ragazza di far fuori una bambina di otto anni, Sam decide di disubbidire agli ordini e contro di lei viene scatenato un team di killer prezzolati.

Brillante e inarrestabile action-thriller fatto di luci al neon, musica pop e incredibili coreografie d’azione. Nel ricco cast femminile fanno parte Karen Gillan (Jumaji), Carla Gugino (Sin City), Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once), Angela Bassett (Black Panther) e Lena Headey (Game of Thrones). Alla regia l’israeliano esperto in thriller/horror Navot Papushado.