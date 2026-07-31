Stasera su Rai 3 il film “À l’ancienne – Come una volta”: la trama

La commedia francese “À l’ancienne – Come una volta” di Hervé Mimran con Didier Bourdon (Jean-Jean), Gérard Darmon (Henri), Chantal Lauby (Nadège) su Rai 3: la trama
Due amici d’infanzia che vivono su una piccola isola della Bretagna scoprono che uno dei loro compaesani ha vinto il jackpot della lotteria nazionale. Decisi a non farsi sfuggire l’occasione, mettono in piedi un piano rocambolesco per dare una svolta alle loro vite.
E’ la trama della commedia francese “À l’ancienne – Come una volta” che Rai 3 propone in prima visione Tv venerdì 31 luglio 2026 alle 21:30.