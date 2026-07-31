Stasera su Rai 2 L’Ispettore Coliandro con “Yakuza”

In prima serata Rai 2 ripropone la settima stagione della serie Tv “L’ispettore Coliandro”. In onda il primo episodio “Yakuza”

Venerdì 31 luglio 2026 Rai 2 ripropone la settima stagione della serie Tv “L’ispettore Coliandro”. In onda il primo episodio “Yakuza”. Kayo, giovane dottoranda giapponese in storia dell’arte, è testimone involontaria di una spietata esecuzione. Casualmente si imbatte in Coliandro, che decide di proteggerla e di nasconderla a casa sua con Kenzaburo, suo fratello. L’uomo, arrivato dal Giappone in difesa della sorella, è un ex pentito della yakuza, temibile mafia giapponese, che sta dando loro la caccia.