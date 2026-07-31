Startup Geeks lancia una call per giovani imprese innovative: 5.000 euro in palio e candidature aperte fino al 28 agosto

Non basta più avere una buona idea per fare startup. In un ecosistema italiano che continua a popolarsi di nuove realtà innovative, il vero passaggio critico arriva quando un progetto supera la fase iniziale e deve iniziare a farsi vedere, misurare e riconoscere dal mercato.

Secondo il più recente cruscotto MIMIT sugli indicatori statistici delle startup innovative, l’Italia conta oltre 12mila startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese. Un numero che racconta un ecosistema vivo, ma anche sempre più competitivo: per le startup early-stage, il tema non è solo nascere, ma riuscire a emergere in una fase in cui servono network, visibilità, confronto con investitori e occasioni concrete per raccontare cosa si sta costruendo.

È in questo spazio intermedio, tra l’idea appena nata e la scaleup già strutturata, che nasce Startup Showcase , la nuova iniziativa promossa da Startup Geeks , realtà italiana attiva nell’affiancamento a founder e startup innovative attraverso programmi di incubazione, accelerazione e consulenza imprenditoriale, all’interno di Founders Cove, l’evento dedicato a founder, aspiranti imprenditori e startup in programma il prossimo 13 e 14 novembre, al Superstudio Village di Milano.

Dal 3 al 28 agosto, i progetti in fase iniziale già attivi potranno candidarsi per accedere a un percorso di visibilità che porterà 20 realtà selezionate a presentarsi online a settembre e 5 finaliste sul palco di Founders Cove, davanti a founder, investitori, partner e player dell’ecosistema. Tra i giudici Andrea Bellini, Founder & Professor Alpha Venture, Edmondo Sparano, Chief Digital Officer Zest e Sasha Komarevych, Portfolio Manager di B4i, Marco Streparava CEO Potakoi, Lisa Di Sevo, Managing Partner & CEO PranaVentures, Daniela Castegnaro, Venture Partner, Head of M&A Mamazen.

In palio per la startup vincitrice ci sono 5.000 euro in denaro, il titolo di Best Early Stage Startup 2026 e sarà supportata in una attività di comunicazione strutturata da parte di Lever PR, agenzia di pubbliche relazioni, spinoff di Startup Geeks, pensata per integrare la comunicazione all’interno delle strategie di crescita delle imprese.

A questi riconoscimenti si aggiungono ulteriori premi in servizi messi a disposizione dai partner EmmeStudio, Startax, Actipowered, UnoQuattro, Scalable, WebM e Milano Notai per un valore di oltre 33.000 euro.

“Negli ultimi anni in Italia sono nate molte iniziative per aiutare chi vuole fare impresa, ma oggi esiste un bisogno altrettanto forte: sostenere chi ha già iniziato e si trova nella fase più delicata, quella in cui bisogna validare, vendere, raccogliere attenzione e costruire credibilità”, spiegano Alessio Boceda e Giulia D’Amato, founder di Startup Geeks. “Con lo Startup Showcase vogliamo dare spazio proprio a queste startup: realtà che non sono più solo un’idea, ma non sono ancora scaleup. Progetti che stanno costruendo sul serio e che hanno bisogno di visibilità, confronto e accesso a un network qualificato per fare il passo successivo”.

Dalla selezione online al palco di Founders Cove

Lo Startup Showcase è rivolto a startup costituite tra il 2023 e il 2026, con un fatturato fino a 200.000 euro e un fundraising fino a 500.000 euro. Tra le 20 realtà selezionate, alcune potranno presentare il proprio progetto in due sessioni live su LinkedIn nel mese di settembre. Da questa fase saranno individuate le 5 finaliste attraverso un meccanismo di selezione misto: il 50% della valutazione sarà affidato all’Investment Club di Startup Geeks e il restante 50% al pubblico.

Le finaliste accederanno poi alla fase conclusiva dello Startup Showcase, che si svolgerà sul palco di Founders Cove davanti a founder, investitori, partner e pubblico dell’evento. Il momento finale sarà pensato come un’occasione di visibilità e confronto diretto con l’ecosistema, più che come una semplice selezione tra progetti.

La partecipazione prevede inoltre diversi livelli di presenza anche per le realtà candidate. Tutti i progetti potranno essere inseriti in una vetrina dedicata, dove saranno consultabili profilo, founder e informazioni principali. Per chi accederà alle fasi successive sono previsti ulteriori spazi di presentazione durante l’evento e, per la realtà vincitrice, attività di comunicazione post evento.