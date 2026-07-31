Oroscopo di oggi, venerdì 31 luglio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 31 luglio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La Luna in Sagittario prospetta una mattinata dinamica. Entusiasmo per un’azione generosa, per il successo sportivo nostro o di un figlio. Rampanti per l’avvio di progetti sui quali contiamo molto. Siamo in gamba, abbiamo sbaragliato la concorrenza.
Toro
Risveglio insipido e poco promettente per lo svago. Approfittiamone per fare visita alla famiglia, è una buona occasione per un chiarimento. Un prestito fatto a un amico tarda a rientrare, procurandoci qualche ansia? Tranquillizziamoci, arriverà.
Gemelli
Domenica tranquilla con un sottofondo di soddisfazione personale. La Luna mette in luce le differenze nella coppia: se accolte, sono una risorsa. Una spalla su cui piangere per una storia finita o mai iniziata ce la offrono gli amici, ringraziamoli.
Cancro
Tutto procede tranquillamente nella quotidianità e nel lavoro. È l’amore che non carbura: il cuore, in cerca di avventure trasgressive, guarda altrove. La giornata ci vede impegnati, ma alla fine i risultati si vedono e si toccano con mano: tutti ci elogiano.
Leone
La Luna in Sagittario ci lancia uno sguardo ammiccante, e la mattina si accende d’entusiasmo. Svaghi, vacanze e tempo libero da dedicare ai figli. Siamo vitali e di ottimo umore. Spostamenti, occasioni e incontri inaspettati, conoscenze proficue.
Vergine
Scoprire che chi frequentiamo ha i nostri stessi interessi, o è disponibile a condividerne di nuovi, è un grande incentivo per essere entusiasti. Possiamo concederci un breve viaggio di approfondimento e di conoscenza. È un investimento fruttuoso.
Bilancia
Oggi evadiamo dalla realtà, organizziamo una gita piacevole. Non contano i chilometri percorsi, ma le sorprese che ci aspettano a braccia aperte. A sostegno dei nostri programmi, abbiamo la Luna in Sagittario, una miniera di forza e pensiero positivo.
Scorpione
Ci troviamo alle prese con spese e bilanci. Tranquilli! Se i conti non tornano, cerchiamo la soluzione ottimale per guadagnare di più. Inaspettate prove di amicizia da qualcuno che avevamo un po’ sottovalutato. Ricambiamo la cortesia.
Sagittario
Stamattina sfruttiamo la Luna nel segno per lavorare, studiare o per concedere del tempo a noi stessi. La voglia di riposare può attendere, badiamo al sodo. Tiriamo dritto, senza curarci delle chiacchiere. La felicità è qualcosa che ci spetta di diritto e che arriverà.
Capricorno
Possiamo dire grazie ai consigli di una persona saggia e a una nostra inconsueta arrendevolezza, se riusciamo a sbrogliare un nodo intricato. Un amico altruista fa da paciere fra noi e chi amiamo. Non deludiamolo, mettiamoci un po’ di buona volontà.
Acquario
Oltre a offrirci la carica, la Luna, in Sagittario ancora per poco, organizza viaggi, incontri, cura le pubbliche relazioni e ci organizza un appuntamento. Bene i contatti e le prove di selezione. Nonostante qualche vuoto di memoria, andiamo alla grande.
Pesci
Un’impresa che stava andando in porto subisce un piccolo rallentamento, ma niente di grave. Servirà solo a mettere alla prova la sua validità. Le relazioni conflittuali vanno risolte, in qualche modo: dietro al risentimento, c’è qualcosa che non va ignorato.