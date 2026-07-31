Il vero relax dell’estate: gli italiani si rilassano con le carte, non con lo smartphone

Il burraco sale al primo posto con 9,1 su 10, nonostante sia solo terzo per volume di ricerca

Ogni estate i giochi di carte tradizionali vivono un vero boom di popolarità: le ricerche su scala 40, burraco, scopa, briscola e tresette crescono in media del +52% tra giugno e agosto, un picco più alto persino di gennaio, il mese solitamente d’oro per i giochi da tavolo. BonusFinder Italia ha analizzato i dati nazionali e regionali per scoprire quale gioco domina davvero l’estate degli italiani.

I giochi di carte piú popolari questa Estate

Pos. Giochi Vol. di Ricerca (IT) Vol. di ricerca regole (IT) No. di # (IG) Punteggio Finale /10 1 Burraco 26,000 3,800 34,900 9.1 2 Scala 40 30,000 2,900 10,000 6.7 3 Briscola 11,000 1,200 38,600 5.6 4 Scopa 20,000 1,000 1,000 3.2 5 Tressette 7,300 150 5,000 1.4

Guardando il solo volume di ricerca in Italia, la scala 40 è il gioco più cercato, con 30.000 ricerche mensili, davanti a burraco (26.000) e scopa (20.000). Ma il volume di ricerca da solo non racconta tutta la storia.

Per stilare una classifica più completa, abbiamo incrociato altri due fattori: le ricerche sulle regole del gioco e il numero di hashtag su Instagram. Combinando i tre indicatori in un punteggio da 0 a 10, la classifica cambia.

Il burraco sale al primo posto con 9,1 su 10, nonostante sia solo terzo per volume di ricerca. È il gioco più equilibrato sui tre indicatori, con 3.800 ricerche sulle regole (il valore più alto registrato) e 34.900 hashtag su Instagram (il secondo valore più alto).

Scala 40 segue con 6,7, la briscola con 5,6, trainata dal suo primato social: 38.600 hashtag, il valore più alto in assoluto. La scopa, leader per volume di ricerca, si ferma a 3,2: pesano le scarse ricerche sulle regole e la bassa presenza su Instagram, entrambe ferme a 1.000. Chiude il tresette, con 1,4.

“Quello che emerge da questi dati è che i giochi di carte tradizionali non sono affatto un fenomeno in declino: ogni estate registrano una crescita che supera addirittura il picco di gennaio, il periodo tipicamente più forte per i giochi da tavolo. Scala 40, burraco, scopa, briscola e tresette restano parte integrante della cultura del tempo libero degli italiani, anche nell’era digitale.” commenta Andrea Panico, PR Manager, BonusFinder Italia

Dati completi e breakdown regionali disponibili sul nostro sito ufficiale