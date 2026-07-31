I Ristoranti aperti anche ad agosto a Milano

Milano non si ferma nemmeno ad agosto: tra nuove aperture, insegne contemporanee e indirizzi da scoprire, alcuni dei protagonisti della scena gastronomica cittadina confermano la loro presenza durante il mese più caldo dell’anno, mentre altri si concedono una breve pausa estiva per tornare a settembre con nuove energie.

Tra i locali che restano aperti per tutta l’estate c’è Chihuahua Tacos, l’indirizzo milanese dedicato alla cucina messicana contemporanea e ai sapori vibranti del Messico. Per tutto il mese di agosto il locale sarà aperto esclusivamente la sera, tutte le sere, ad eccezione di Ferragosto, giornata di chiusura straordinaria. Un’occasione per vivere l’atmosfera colorata e conviviale di Chihuahua Tacos anche nelle serate estive, tra tacos, cocktail e contaminazioni creative.

Prosegue inoltre il percorso di Bartolomeo, la nuova apertura che ha recentemente arricchito il panorama gastronomico milanese con una proposta originale e contemporanea. Il locale osserverà una pausa estiva durante le due settimane centrali di agosto, per poi riprendere la propria attività con la consueta proposta dedicata agli amanti della buona cucina.

Si concede invece una pausa più lunga Le Biciclette, storico punto di riferimento della scena milanese, che resterà chiuso da giovedì 6 agosto fino a martedì 25 agosto compreso, con riapertura prevista mercoledì 26 agosto.

Anche UFO Milano, spazio dedicato alla ristorazione e alla convivialità contemporanea, si fermerà per la pausa estiva: il locale sarà chiuso dal 9 al 23 agosto compresi, tornando operativo a partire dal 24 agosto.

Ufo Milano un nuovo format di bistrot con bocciofila

Milano ad agosto mantiene così il suo carattere dinamico: tra indirizzi aperti per chi resta in città e nuove realtà pronte a ripartire dopo la pausa estiva, la scena gastronomica continua a offrire occasioni di incontro, gusto e scoperta.