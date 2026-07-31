Furious scelta da BerylliumGroup: ottimizzazione dei processi e controllo dei margini multi-agenzia

Furious, soluzione internazionale che consente ad agenzie e società di consulenza di gestire in modo integrato progetti, team e redditività è stata scelta da BerylliumGroup

Furious , soluzione internazionale che consente ad agenzie, società di servizi IT e società di consulenza di gestire progetti, team e redditività, annuncia la partnership con BerylliumGroup , realtà di comunicazione integrata con oltre dieci anni di esperienza sul mercato. Grazie alla piattaforma, il gruppo ha abbandonato una gestione operativa e amministrativa frammentata, avviando un percorso di standardizzazione che ottimizza l’allocazione delle risorse, garantisce il controllo finanziario in tempo reale e apre la strada a una crescita sana e strutturata basata sui dati.

Il paradosso della crescita e la complessità multi-agenzia: la scelta di un partner operativo e strategico

BerylliumGroup, gruppo fondato sulla filosofia “B2P” (Business to People) che pone le persone al centro del business e della comunicazione, riunisce diverse agenzie specializzate in un’unica proposta integrata. Con la crescita dimensionale dell’organizzazione, che conta oggi oltre 35 professionisti, sono emersi alcuni nodi operativi tipici delle strutture multi-agenzia. La mancanza di un metodo standardizzato per la formulazione dei preventivi, la complessità nel tracciare con esattezza le ore di lavoro dedicate alle singole commesse e la difficoltà di bilanciare equamente i carichi di lavoro tra i team rappresentavano i principali punti di attrito quotidiano, ostacolando una visione d’insieme chiara e immediata. Di fronte a queste criticità, BerylliumGroup ha deciso di individuare un partner tecnologico in grado di offrire una soluzione strutturata a questi processi.

A fare la differenza nella scelta della piattaforma da utilizzare è stata l’architettura, progettata specificamente per interpretare le logiche e il linguaggio del settore delle agenzie, unita a un accompagnamento senior capace di comprendere e calibrare le risposte sui bisogni operativi reali. L’integrazione dello soluzione è avvenuta attraverso un’implementazione strategica progressiva e strutturata: il deployment è partito dai responsabili di reparto, che necessitano per primi della visione d’insieme, ha poi coinvolto account manager e client leader, fino ad essere esteso con successo a tutto il team. Questo approccio a cascata ha consentito un’adozione organica e consapevole, trasformando Furious nel motore centrale dei flussi di lavoro quotidiani.

“Non volevamo semplicemente acquistare un tool. Avevamo bisogno di un partner capace di comprendere le nostre esigenze specifiche e di rispondervi. Oggi siamo in grado di produrre un preventivo in pochi minuti e le dashboard legate al finance ci permettono un colpo d’occhio immediato sulla situazione complessiva. Non credo sia possibile per noi tornare indietro: Furious è oggi totalmente integrato nei nostri processi e nei nostri flussi organizzativi.” – commenta Gaetano Grasso, CEO di BerylliumGroup.

I risultati: dai preventivi in pochi minuti al controllo finanziario real-time

L’adozione di Furious ha portato benefici tangibili immediati sotto il profilo dell’efficienza e della redditività aziendale:

Velocità di preventivazione : la produzione dei preventivi è passata da ore a pochissimi minuti, garantendo formati omogenei, coerenza a livello di gruppo e una reattività commerciale senza precedenti.

Dashboard finanziarie intuitive : la visualizzazione della situazione finanziaria in tempo reale consente al management di navigare basandosi su dati consolidati ed esatti, anticipando l’andamento del business anziché analizzare i risultati solo a consuntivo.

Coordinamento multi-team senza attriti : su commesse ad alta complessità che coinvolgono più reparti, Furious consente di centralizzare i centri di costo e pianificare accuratamente le to-do, garantendo il rispetto delle scadenze e azzerando i rischi legati a ritardi.

Semplificazione operativa: la fluidità nell’assegnazione delle attività e la centralizzazione delle informazioni hanno drasticamente ridotto il rumore di fondo, traducendosi in una formula vincente per il team con più controllo in tempo reale e meno e-mail interne.

“Siamo entusiasti di affiancare un gruppo solido e ambizioso come BerylliumGroup nel suo percorso di consolidamento operativo. La crescita di una struttura multi-agenzia solleva sfide complesse, dove mantenere il controllo sui margini e sui carichi di lavoro richiede strumenti all’altezza. Il rollout progressivo attuato da Beryllium dimostra come un’introduzione strutturata di un ERP settoriale consenta non solo di risparmiare ore di lavoro amministrativo prezioso, ma di abilitare una governance reale, sana e fondata su decisioni strategiche tempestive.” – conclude Martina Cuman, Country Manager Italy di Furious.

Per maggiori informazioni e per richiedere una demo gratuita, si può visitare il sito ufficiale