Estate 2026: i look per la città, le serate al mare e una giornata in barca firmati Ludovica Mascheroni

La collezione estate 2026 di Ludovica Mascheroni nasce da quel modo unico di abitare il tempo che appartiene al mare: essenziale, silenzioso, profondamente elegante

La collezione estate 2026 di Ludovica Mascheroni nasce da quel modo unico di abitare il tempo che appartiene al mare: essenziale, silenzioso, profondamente elegante. È un guardaroba pensato per chi riconosce il valore delle cose fatte bene, per chi sceglie la leggerezza come espressione di autentica ricercatezza. Le linee si muovono libere e ampie, lasciando spazio all’aria e alla luce. I volumi accompagnano il corpo, senza costringerlo, come vele che si tendono appena seguendo il vento.

Tutto è studiato per restituire una sensazione di naturalezza, dove il comfort diventa gesto sofisticato e la qualità si percepisce al primo sguardo, al primo tocco. Nel guardaroba femminile della collezione, l’eleganza nasce da una libertà calibrata: capi pensati per muoversi con naturalezza, volumi ampi e leggeri, linee che scorrono senza rigidità. Le righe entrano con discrezione, come una firma silenziosa che attraversa i capi senza imporsi.

Dal look per la città, in cui spiccano:

il completo in seta misto lino composto da giacca doppiopetto smanicata e bermuda con nervature, proposto sia nel color rame che in blu.

il completo composto da top con stola in seta blu con scollo sulla schiena e pantaloni blu dritti con pieghe nel blend lana, seta e lino oppure bermuda blu con risvolto in cotone e seta.

il completo composto da top con stola in seta azzurra con scollo sulla schiena e bermuda bianco con risvolto in cotone e seta.

Al look serate al mare, in cui spiccano:

l’abito lungo a righe, light blu o light beige, con scollo all’americana in seta misto lana.

Il maxi-abito in pura sera con scollo a V, proposto sia nel color rame che in blu.

Fino al look per una giornata in barca che si compone di:

maglione traforato in puro cotone con collo a bavero e bermuda con nervature, proposto sia nel color panna che blu navy.

Capi versatili, pensati per costruire look completi e modulabili, capaci di adattarsi con facilità ai diversi momenti della giornata e situazioni, dalla città alla villeggiatura. Una soave femminilità che si intuisce nella qualità dei tessuti, nella costruzione, nel modo in cui il capo accompagna chi lo indossa.

LUDOVICA MASCHERONI

FLAGSHIPSTORE: Via Gesù 13, Milano

HEADQUARTER: Via Don Luigi Fumagalli 97/99, Mariano Comense (Como)

SHOWROOM MEDA: Via Cadorna 21, Meda (Monza Brianza)

www.ludovicamascheroni.it