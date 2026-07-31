Emergenza Ceuta, 60mila arrivi e 34 morti: Sanchez accusa le “mafie del traffico di esseri umani”

L’Europa si spacca su Schengen, la Francia chiude i valichi e la Finlandia appoggia la proposta italiana di sospendere Madrid dalla libera circolazione

Si aggrava di ora in ora il bilancio della tragica crisi migratoria che sta travolgendo l’enclave spagnola di Ceuta: sono almeno 34 i migranti che hanno perso la vita nel tentativo di superare la linea di confine tra il Marocco e il territorio spagnolo. Una tragedia umana che accompagna numeri mai registrati prima: secondo quanto dichiarato dal presidente regionale Juan Jesús Vivas, nelle ultime ore circa 60mila persone sono riuscite a varcare la frontiera. “È impossibile assorbire una pressione di questa portata”, ha affermato Vivas sollecitando un intervento d’emergenza.

Marruecos es una cárcel a cielo abierto. Una dictadura criminal y una economia fallida por eso es el lacayo de Trump y de EEUU. Su gente se va del país para buscarse la vida, hoy han entrado a #Ceuta miles de marroquíes a la carrera tras llegar a nado al espigón del Tarajal. pic.twitter.com/QcjmYkWCtw — Manel Márquez 🍉 (@manelmarquez) July 30, 2026

SÁNCHEZ ACCUSA LE MAFIE DEI TRAFFICANTI

Sulla vicenda è intervenuto con fermezza il premier spagnolo Pedro Sánchez, che ha individuato le responsabilità dell’ondata nei network criminali: “Le mafie del traffico di esseri umani hanno diffuso un’interpretazione opportunistica della sentenza della Corte Suprema sui rimpatri per spingere migliaia di persone verso la frontiera”. Una mossa speculativa che ha generato il caos ai valichi terrestri e marittimi della città autonoma.

Lo que ha sucedido es un ataque a la integridad territorial de España y merece nuestra más rotunda y enérgica condena. Toda España está con la ciudadanía de Ceuta. El Gobierno de España está con la Ciudad Autónoma. Gracias por la cooperación que siempre hemos mantenido con el… pic.twitter.com/ZqKdUdu7Oy — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2026

LA FRANCIA CHIUDE I CONFINI, LA FINLANDIA SPOSA LA LINEA MELONI

Il collasso del confine di Ceuta ha scatenato un vero e proprio effetto domino tra i partner europei. Il ministro dell’Interno francese, Laurent Nuñez, ha annunciato la stretta immediata ai valichi d’Oltralpe: “Ieri sera ho ordinato di rafforzare immediatamente i controlli al confine spagnolo”.

Ancora più dura la posizione della Finlandia, che sostiene apertamente la linea del governo italiano favorevole alla sospensione di Madrid dallo spazio di libera circolazione. La ministra dell’Interno di Helsinki, Mari Rantanen, ha attaccato duramente la gestione spagnola via social: “La Spagna ha completamente fallito nel proteggere le frontiere esterne dell’area Schengen. Tutti i Paesi europei devono sostenere la proposta di Giorgia Meloni. I Paesi che non adempiono all’obbligo di proteggere i propri confini esterni non possono essere membri di Schengen”.

VON DER LEYEN: “IMMAGINI INACCETTABILI, INTERVIENE FRONTEX”

Sui fatti è intervenuta anche la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen: “Le immagini che arrivano da Ceuta sono inaccettabili. Non possiamo permettere a nessuno di entrare nell’Unione senza rispettare le nostre regole”. La guida dell’Esecutivo comunitario ha chiesto il blocco immediato degli attraversamenti irregolari, l’accelerazione dei rimpatri e lo smantellamento delle reti dei passeur, annunciando l’invio sul campo degli agenti di Frontex a supporto delle autorità spagnole.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)