EGM Cube Labs costituisce nuova società per lo sviluppo di soluzioni dedicate a salute e longevità

Cube Labs – società quotata su EGM Pro che opera come venture builder nel settore Life Science – comunica la costituzione di Serescentia, nuova piattaforma europea dedicata alla valorizzazione commerciale di prodotti e soluzioni per la salute

Cube Labs S.p.A. (“Cube Labs” o “Società”), venture builder nel settore delle tecnologie sanitarie quotato su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, comunica la costituzione di Serescentia S.r.l., società interamente controllata da Cube Labs e dotata di un capitale sociale pari a 10.000 euro, dedicata alla valorizzazione commerciale di prodotti e soluzioni per la salute, il benessere e l’invecchiamento sano.

Serescentia nasce con un duplice obiettivo: costruire una piattaforma industriale e commerciale capace di aggregare e sostenere PMI europee caratterizzate da prodotti, tecnologie e competenze distintive nel settore healthcare, con particolare attenzione alle scienze della longevità e accompagnare sul mercato europeo, tramite i canali distributivi acquisiti, i prodotti innovativi sviluppati dalle società partecipate da Cube Labs, catturandone l’intero valore.

Attraverso la nuova società, Cube Labs rende ancora più scalabile il proprio modello operativo, affiancando alle attività di venture building e trasferimento tecnologico una struttura specializzata nella distribuzione e nella commercializzazione internazionale dei prodotti.

Dando corso a quanto già analizzato nelle prime fasi di studio sul nuovo progetto con cui prende vita Serescentia, la Società prevede di avviare una strutturata attività di scouting su possibili opportunità di mercato rappresentate da PMI attive nel mercato della longevità e nutraceutica, con l’obiettivo di individuare realtà imprenditoriali dotate di competenze distintive e interessanti prospettive di sviluppo commerciale. L’iniziativa mira a valorizzarne il patrimonio imprenditoriale e produttivo, favorendo la condivisione di competenze e infrastrutture e generando sinergie nelle attività di sviluppo commerciale e distribuzione. In tale ambito, già nelle fasi preliminari, la Società ha intercettato tre possibili società target meritevoli di approfondimenti caratterizzate da un fatturato compreso tra 0,5 e 3,5 milioni di euro, in relazione alle quali sono attualmente in corso interlocuzioni e valutazioni propedeutiche volte alla verifica della fattibilità di possibili operazioni di acquisizione, il cui perfezionamento è naturalmente subordinato all’esito positivo delle valutazioni di opportunità e convenienza e delle necessarie attività di due diligence.

L’iniziativa si inserisce in una prospettiva più ampia: alle interlocuzioni già avviate si prevede, infatti, di affiancare un’ulteriore attività di selezione, orientata a individuare, target di maggiori dimensioni e con un profilo economico-finanziario più strutturato. Le risorse necessarie a supportare tale percorso di crescita saranno reperite tramite un funding mix basato sulla combinazione delle risorse rivenienti dall’aumento di capitale in corso su Cube Labs e del ricorso al debito bancario.

Il progetto punta così a creare un portafoglio integrato di prodotti proprietari e soluzioni innovative, preservando l’identità e le competenze delle singole imprese e offrendo loro una piattaforma comune per raggiungere una platea più ampia di consumatori, professionisti sanitari e partner commerciali europei.

L’iniziativa beneficerà inoltre dell’impiego delle tecnologie proprietarie di intelligenza artificiale sviluppate da Cube Labs tramite la controllata Hiperforming Research, la cui progressiva integrazione nei processi commerciali e nei servizi digitali di Serescentia sarà orientata a rendere più efficiente il modello di business e a migliorare la conoscenza dei bisogni dei consumatori, la qualità dell’informazione, la personalizzazione dell’esperienza e l’efficienza delle attività di marketing, vendita e assistenza post-vendita.

“Avviamo con grande entusiasmo un’iniziativa che apre una nuova fase nel percorso di crescita e maturazione di Cube Labs e amplia la nostra capacità di trasformare l’innovazione scientifica in prodotti concretamente accessibili al mercato – ha dichiarato Filippo Surace, CEO e fondatore di Cube Labs – Serescentia nasce per ridurre la distanza tra le imprese capaci di sviluppare soluzioni di eccellenza e i consumatori, mettendo a disposizione delle PMI una piattaforma industriale attraverso la quale crescere, strutturarsi e affrontare i mercati internazionali. La longevità è una sfida sempre più rilevante: entro il 2050 quasi un terzo della popolazione europea avrà più di 65 anni. L’obiettivo non è però soltanto vivere più a lungo, ma ridurre il divario di circa 9,5 anni tra aspettativa di vita e anni vissuti in buona salute, tutelando il benessere delle persone e la sostenibilità dei sistemi sanitari. Riteniamo che la combinazione tra qualità scientifica, capacità distributiva, tecnologie di intelligenza artificiale e aggregazione di competenze imprenditoriali possa produrre ricadute significative sul mercato. Trattasi, inoltre, di un modello che potrà intercettare l’interesse di operatori industriali e investitori interessati a rafforzare il proprio posizionamento nei settori della salute, della prevenzione e della longevità”.