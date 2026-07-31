Datrix lancia una partnership strategica con Fair Play Consulting per accelerare l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nelle imprese italiane

Datrix S.p.A. (“Datrix” o la “Società”), società quotata su Euronext Growth Milan (codice ISIN IT0005468357), ecosistema internazionale di aziende software verticali di Intelligenza Artificiale, e Fair Play Consulting S.r.l. (“Fair Play”), società indipendente di consulenza strategica e business engineering, annunciano una partnership strategica per guidare le imprese italiane nell’adozione dell’Intelligenza Artificiale e nella trasformazione dei propri modelli operativi.

La collaborazione combina le tecnologie, le soluzioni verticali e le competenze AI di Datrix con l’esperienza di Fair Play nella strategia, nel ridisegno dei processi e nella gestione di programmi complessi di trasformazione. L’obiettivo è supportare le aziende nell’individuazione delle opportunità a maggiore valore e nella loro implementazione all’interno dei processi, dei sistemi decisionali e dell’organizzazione.

L’offerta congiunta si articola lungo l’intero percorso di adozione: definizione della strategia AI, mappatura e prioritizzazione dei casi d’uso, valutazione della readiness di dati, layer di governance, sistemi e processi, quantificazione dell’impatto economico, sviluppo delle soluzioni e gestione dell’esecuzione. A supporto di questo percorso, Datrix e Fair Play hanno costruito una mappa strutturata delle opportunità AI applicabili alle imprese, che comprende inizialmente 84 casi d’uso in 13 aree di business, tra cui crescita commerciale, pricing e marginalità, supply chain, produzione, back office, prodotto, risorse umane, sostenibilità e governance. Il perimetro della mappa sarà costantemente aggiornato in funzione delle opportunità concrete da indirizzare.

“Con Fair Play rafforziamo la strategia di go-to-market di Datrix. Come ecosistema di aziende software specializzate nell’Intelligenza Artificiale, mettiamo a disposizione tecnologie proprietarie e soluzioni verticali già validate e utilizzate ogni giorno dai nostri clienti in processi strategici e mission-critical. La partnership con Fair Play ci permette di estendere la distribuzione di queste soluzioni, unendo il nostro patrimonio tecnologico e applicativo alla profonda conoscenza delle imprese e dei loro modelli operativi. La sfida, infatti, non è soltanto offrire sistemi di AI evoluti, ma individuare rapidamente dove possono generare valore e integrarli in modo più ampio e profondo nei processi aziendali. È questa combinazione tra tecnologia, conoscenza del business e capacità di implementazione che crea valore tangibile per i clienti e nuove opportunità di crescita per il Gruppo” – Fabrizio Milano d’Aragona, CEO e Co-Founder di Datrix.

“Siamo di fronte a una rivoluzione tecnologica senza precedenti. Le aziende sono pronte a coglierla, ma per farlo hanno bisogno di un partner di fiducia che le guidi: la tecnologia rappresenta solo una delle sfide necessarie per la trasformazione di un’organizzazione. La partnership con Datrix ci consente di affiancare le imprese in questo passaggio, mettendo la consulenza strategica al servizio di un’adozione dell’AI consapevole, governata e capace di produrre risultati reali” – Francesco Orlando, Presidente e Founder di Fair Play.