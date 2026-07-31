Arriva Amazon Family per condividere Prime gratis con la famiglia

Il servizio consente al titolare di un abbonamento Prime di condividere gran parte dei benefici con un altro adulto del nucleo familiare
Due persone nella stessa casa, due abbonamenti Prime e due canoni pagati per ottenere gli stessi vantaggi. Una situazione piuttosto comune che Amazon punta a superare con Amazon Family, la nuova funzione gratuita disponibile anche in Italia. Il servizio consente al titolare di un abbonamento Prime di condividere gran parte dei benefici con un altro adulto del nucleo familiare, senza dover condividere password o utilizzare lo stesso account. L’obiettivo è rendere l’abbonamento più conveniente per chi vive sotto lo stesso tetto, mantenendo però separati ordini, preferenze e dati personali.
COME FUNZIONA
L’attivazione è semplice. Il titolare dell’abbonamento, che diventa amministratore del gruppo, deve accedere alla sezione “La tua Amazon Family” all’interno del proprio account e invitare un altro adulto convivente. L’invito resta valido per 14 giorni e, una volta accettato, il nuovo membro può iniziare subito a utilizzare i vantaggi condivisi. Ogni partecipante continua comunque a usare il proprio account personale: cronologia degli ordini, liste dei desideri, suggerimenti e impostazioni rimangono completamente separati.
QUALI VANTAGGI SI POSSONO CONDIVIDERE
COME FUNZIONA IL PAGAMENTO
Per utilizzare Amazon Family è necessario associare un metodo di pagamento condiviso scelto dall’amministratore. Chi lo utilizza visualizza solo alcune informazioni essenziali, come le ultime quattro cifre della carta, il nome del titolare, la data di scadenza e l’indirizzo di fatturazione. L’amministratore riceve una notifica ogni volta che quel metodo viene utilizzato, con l’importo della spesa. Resta comunque possibile pagare gli acquisti con una carta personale, mantenendo così separate le proprie spese.
QUANTO COSTA E QUANDO ARRIVA
Amazon Family non richiede alcun costo aggiuntivo: è incluso nell’abbonamento Prime, che continua a costare 4,99 euro al mese oppure 49,90 euro all’anno, con 30 giorni di prova gratuita per i clienti idonei. Il rilascio in Italia è iniziato il 30 luglio e, secondo Amazon, la funzione sarà disponibile progressivamente per tutti gli utenti nei prossimi giorni.
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