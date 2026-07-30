Whatsapp: due account sullo stesso telefono e videochiamate anche da versione desktop

Chi da anni si porta dietro due telefoni, uno per il lavoro e uno per la vita privata, potrebbe presto lasciarne uno a casa

Chi da anni si porta dietro due telefoni, uno per il lavoro e uno per la vita privata, potrebbe presto lasciarne uno a casa. WhatsApp introduce infatti una delle funzioni più richieste dagli utenti: la possibilità di gestire due account sullo stesso smartphone, senza dover uscire da un profilo per accedere all’altro. Ma non è l’unica novità. Da oggi debutta anche il supporto alle chiamate e alle videochiamate direttamente da WhatsApp Web, senza bisogno di installare l’app desktop. Due aggiornamenti che puntano a rendere l’app ancora più pratica nell’uso quotidiano, soprattutto per chi passa continuamente dallo smartphone al computer.

DUE ACCOUNT, UN SOLO SMARTPHONE

Fino a oggi ogni installazione di WhatsApp era legata a un solo numero di telefono. Chi voleva separare lavoro e vita privata doveva ricorrere a un secondo smartphone oppure affidarsi ad applicazioni di clonazione, spesso poco pratiche o poco affidabili. Con il nuovo aggiornamento basta invece disporre di un secondo numero, associato a una SIM fisica o a una eSIM, per utilizzare due account all’interno della stessa applicazione. Ogni profilo mantiene chat, notifiche, impostazioni e livelli di privacy separati, mentre il passaggio da un account all’altro richiede solo un tocco. Per attivare la funzione, su Android è sufficiente aprire le impostazioni dell’app, toccare la freccia accanto al proprio nome e selezionare “Aggiungi account”, completando poi la verifica tramite SMS. Su iPhone il percorso parte invece dall’icona del profilo, in basso a destra.

LE CHIAMATE ARRIVANO ANCHE SU WHATSAPP WEB

L’altra grande novità riguarda WhatsApp Web. Per la prima volta sarà possibile effettuare e ricevere chiamate vocali e videochiamate direttamente dal browser, senza scaricare l’applicazione desktop. Una funzione pensata soprattutto per chi utilizza un computer aziendale, un dispositivo condiviso o semplicemente preferisce lavorare dal browser. Saranno supportate chiamate individuali e di gruppo, con la possibilità di condividere lo schermo, utilizzare le reazioni durante le videochiamate e consultare la cronologia delle chiamate, proprio come avviene sull’app per smartphone. Anche da Web tutte le conversazioni continueranno a essere protette dalla crittografia end-to-end e resteranno gratuite. L’altra grande novità riguarda. Per la prima volta sarà possibile effettuare e ricevere, senza scaricare l’applicazione desktop. Una funzione pensata soprattutto per chi utilizza un computer aziendale, un dispositivo condiviso o semplicemente preferisce lavorare dal browser. Saranno supportate chiamate individuali e di gruppo, con la possibilità di condividere lo schermo, utilizzare le reazioni durante le videochiamate e consultare la cronologia delle chiamate, proprio come avviene sull’app per smartphone. Anche da Web tutte le conversazioni continueranno a essere protette dalla crittografia end-to-end e resteranno gratuite.

NON SOLO: ARRIVANO ALTRE FUNZIONI

L’aggiornamento introduce anche una serie di miglioramenti dedicati alle chiamate. Tra le novità ci sono il trasferimento di una conversazione da un dispositivo all’altro senza interruzioni, una sala d’attesa per gestire l’accesso ai partecipanti invitati tramite link, una qualità video in alta definizione disponibile fin dai primi secondi della chiamata e un sistema di riduzione del rumore di fondo che migliora la resa della voce anche negli ambienti più caotici.

UN PASSO AVANTI PER L’APP PIÙ USATA

Con queste novità WhatsApp continua a trasformarsi in una piattaforma sempre più completa, adattandosi alle esigenze di chi lavora, studia o semplicemente vuole organizzare meglio le proprie comunicazioni. Le nuove funzioni saranno distribuite gradualmente nelle prossime settimane, quindi potrebbero non essere subito disponibili per tutti. Vale però la pena controllare di avere installata l’ultima versione dell’app: i cambiamenti non rivoluzionano WhatsApp, ma promettono di renderla ancora più semplice e versatile da usare, sia sul telefono che davanti al computer.