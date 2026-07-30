Stasera su Rai 4 i primi tre episodi dell’ottava stagione di SWAT: la trama

Stasera su Rai 4 l’ottava stagione di SWAT con gli episodi intitolati “Lezioni di vita”, “Antigang” e “Terra di nessuno”: la trama

Giovedì 30 luglio 2026 alle 21:10 Rai 4 propone in replica i primi tre episodi dell’ottava stagione della serie Tv SWAT.

Nel primo episodio “Lezioni di vita”, uno scuolabus con un allenatore e dei ragazzini sparisce nel nulla. Hondo è particolarmente coinvolto perché l’adulto in questione era il suo coach. La nuova agente Gamble si dimostra abile sul campo, ma Hicks esprime le sue perplessità a causa del suo passato.

Nell’episodio 2 “Antigang”, dopo una rapina nel covo di una gang, la S.W.A.T. arriva sul posto, ma prima di lei arriva la GSU, l’Unità Antigang dello sceriffo, che non ne vuole sapere di cedere il caso.

Nell’episodio 3 “Terra di nessuno”, in un carcere scoppia una sommossa. La S.W.A.T. si reca sul posto, ma nel frattempo viene fatta esplodere una bomba. I prigionieri s’impossessano delle chiavi dell’armeria e prendono il controllo.