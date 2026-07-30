Stasera su Rai 2 torna l’undicesima stagione de “Il commissario Rex”: la trama

Stasera su Rai 2 torna “Il commissario Rex”, il pastore tedesco più amato della tv, con il secondo episodio dell’undicesima stagione: la trama

Rex, il cane poliziotto più amato della televisione, torna in prima visione giovedì 30 luglio alle 21.20 su Rai 2. La serie completamente rinnovata del telefilm “Il commissario Rex” riporta il celebre pastore tedesco nelle strade di Vienna tra misteri, azione e indagini ricche di suspense.

Nel secondo episodio “Pane e vita”, Hans Schlager, titolare di una storica panetteria, viene trovato morto, cotto al forno. Le indagini portano alla luce che Schlager aveva avuto in vita un comportamento vessatorio nei confronti di molti, a cominciare dal figlio.

Nel cast, Maximilian Brückner, Ferdinand Seebacher, Doris Golpashin, Marie Burchard.