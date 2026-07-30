Roy Dillon: fuori il singolo di debutto “Guardarsi”

Esce “Guardarsi”, il singolo di debutto di Roy Dillon, prodotto da Daniele Mazzé e Francesco Tosoni per Indieffusione

Il brano è una delicata e profonda riflessione sulle dinamiche dell’amore contemporaneo, in un’epoca in cui tutto scorre troppo velocemente. “Guardarsi” invita a rallentare e a riscoprire il valore dei momenti silenziosi di una relazione, nei quali basta uno sguardo per sentirsi compresi. Il messaggio centrale del pezzo celebra l’importanza di innamorarsi prima con la mente e con il cuore che con il corpo, ricordando che il legame più forte nasce dalla complicità emotiva.

«“Guardarsi” è nata durante un viaggio di lavoro a Roma.» – Racconta Roy Dillon –

«In quei giorni avrei dovuto avere accanto la mia ragazza, ma la nostra storia si era appena conclusa. Ricordo che un pomeriggio, tornando dallo studio, ero su un autobus immerso nella luce del tramonto e ho visto una coppia ridere e scherzare. In quel momento ho pensato subito a lei e ho capito che, almeno nella mia mente, ero riuscito a portarla lì con me.»

Attraverso quell’immagine rubata a bordo di un autobus, Roy Dillon ha capito che l’amore più grande è spesso quello che si costruisce in silenzio, in quei momenti in cui non serve dire niente. Ed è proprio da quella consapevolezza che ha scelto di partire per raccontare, con “Guardarsi”, qualcosa di universale e profondamente personale allo stesso tempo.