Oroscopo di oggi, giovedì 30 luglio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 30 luglio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Un progetto che va in porto, un contatto dall’estero a cui da tanto facevamo la corte, una soluzione per risolvere un problema di lavoro e così via! Concediamoci una lunga vacanza. Altrimenti, niente rimpianti, pure in città possiamo divertirci da matti.
Toro
Siamo piuttosto di buonumore. In settimana abbiamo avuto delle grane, delle piccole difficoltà, ma oggi abbiamo modo di prenderci cura di noi. La giornata in sé scorre piuttosto fluida e spensierata. Un buon momento per goderci il meritato riposo.
Gemelli
L’umore non è alle stelle, con la Luna opposta, faccia a faccia con Marte. I ritardi e i disguidi sul lavoro si appianano con la calma e il senso pratico. L’eccessiva faciloneria minaccia di portarci fuori strada, così come i colpi di testa, assolutamente da evitare.
Cancro
Approfittiamo del sabato per rassettare la casa, riordinare gli armadi, preparare conserve di frutta e verdura. Oppure organizziamo una gita romantica. La persona a cui pensiamo chiamerà. Su con la vita, con un pizzico di entusiasmo in più, siamo a cavallo.
Leone
Fuoco su Fuoco. A potenziare la nostra natura già imperiosa, entra in gioco la Luna in Sagittario, che ci fa guadagnare in apertura e ottimismo. Serata perfetta per goderci la convivialità. Atmosfera rilassata, facce sorridenti, racconti di avventure.
Vergine
Per fare bella figura con dei nuovi clienti, pianifichiamo tutto con un buon margine di tempo, in maniera da ovviare a eventuali intralci dell’ultim’ora. L’ambizione ci fa da sprone, mettiamo da parte l’incertezza e fidiamoci di noi, siamo vicini alla meta.
Bilancia
Scoperta di nuovi interessi con chi frequentiamo attualmente. Nelle nuove conoscenze, la nostra riservatezza ci protegge da possibili delusioni. La relazione e la sfera intima viaggiano su binari paralleli. Alla ricerca di un contatto fra il dentro e il fuori.
Scorpione
Il parlare d’amore e il metterlo in pratica guariscono le ansie e ci aiutano ad archiviare il passato. Evitiamo le chiusure e le rivendicazioni silenziose. Procediamo sulla retta via, con calma e senza deviazioni di sorta. Compiti condotti a termine con serietà.
Sagittario
Disarmonica a Marte, la Luna congiunta mette in evidenza le lacune delle nostre argomentazioni. Discorsi strampalati e azioni campate per aria. L’entusiasmo c’è, ma manca la facilità di concentrarci su un unico obiettivo e di perseguirlo con tenacia.
Capricorno
Il giudizio degli altri pesa sulla nostra autostima. Rivendichiamo il diritto a essere diversi, valorizziamo l’immagine più autentica di noi. Piccoli difetti, mancanze, omissioni, visti sotto una luce diversa, appaiono più lievi di quello che sembravano.
Acquario
La Luna in sestile dal Sagittario ci restituisce leggerezza. Cogliamo al volo l’occasione per divertirci, in base al principio per cui ogni lasciata è persa. L’ottimismo ci sostiene, abbiamo voglia di arrivare e non badiamo al mezzo pur di arrivare al fine.
Pesci
La Luna, in rotta di collisione con Venere e Marte, ci crea qualche complicazione sul piano affettivo in genere. Delusione per una vacanza sfumata. L’amore è in cima ai pensieri e il lavoro ne risente. Con la testa fra le nuvole, rischiamo sviste ed errori