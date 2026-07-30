L’automazione industriale integrata di Siemens: dal PLC all’interfaccia HMI

Progettare sistemi di automazione all’avanguardia significa unire componenti di ultima generazione in una soluzione completa, efficiente e integrata. L’automazione Siemens parla il linguaggio dell’industria del futuro, con prodotti realizzati in materiali di qualità superiore, capaci di garantire prestazioni affidabili anche nelle condizioni di lavoro più difficili.

Il cuore dell’automazione: i controllori SIMATIC

Le soluzioni SIMATIC sono scalabili, affidabili e distintive, e il cuore dell’automazione risiede nei PLC. Il controllore SIMATIC S7-1200 Generation 2 offre potenza di calcolo ottimizzata e funzionalità avanzate di controllo: un’architettura compatta ma potente, in grado di gestire con precisione tutte le operazioni di automazione.

Azionamenti elettrici e sistemi I/O distribuiti

Non c’è automazione industriale senza azionamenti che garantiscano un controllo eccellente. Le famiglie SINAMICS G e V offrono sistemi affidabili, efficienti e sostenibili, dalle applicazioni più semplici (come SINAMICS V20) a quelle più esigenti (come SINAMICS G220). A completare l’architettura, il sistema di I/O distribuito SIMATIC ET200 acquisisce segnali digitali e analogici da sensori e attuatori e invia comandi agli azionamenti, con una connettività modulare e scalabile che assicura installazione rapida, diagnostica avanzata ed espandibilità.

Un controllo a portata di touch con HMI

L’interfaccia operatore HMI completa la visione Siemens dell’automazione: grazie a hardware e software aperti e standardizzati, consente visualizzazione intuitiva dei processi, controllo immediato delle funzioni, monitoraggio in tempo reale e gestione integrata degli allarmi. Tutti i componenti comunicano tra loro tramite PROFINET, garantendo tempi di risposta ottimizzati, configurazione semplificata, diagnostica completa e massima affidabilità operativa: il perfetto equilibrio tra prestazioni, facilità d’uso e scalabilità richiesto dall’Industria 4.0.

Sonepar Italia: il partner per l’automazione

Per progetti di automazione di questo livello, contare su un distributore solido è essenziale. Sonepar Italia, parte del Gruppo internazionale Sonepar e attiva nel nostro Paese dal 1988, mette a disposizione oltre 160 punti vendita in 17 regioni, 5 centri distributivi e più di 2.000 collaboratori. Attraverso l’e-commerce e l’app dedicata, i professionisti consultano le schede tecniche dei prodotti Siemens, verificano la disponibilità in tempo reale ed effettuano ordini in autonomia, con il supporto di un servizio clienti qualificato: la combinazione ideale tra ampiezza di gamma, rapidità e competenza tecnica.