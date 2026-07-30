In replica su Rai Storia “a.C.d.C.” con “L’invenzione del lusso alla francese”

a.C.d.C. presenta L’invenzione del lusso alla francese: attraverso archivi, rievocazioni, interviste ad esperti, il racconto di come la Francia, dal 1700 sia diventata un’esportatrice di beni di lusso

Quando la Francia “inventò” il lusso e ne fece merce da esportazione: lo racconta “L’invenzione del lusso alla francese”, in onda in replica giovedì 30 luglio 2026 alle 21 21.10 su Rai Storia, con l’introduzione del professor Alessandro Barbero. A fine Settecento, la Francia si specializzò in quell’“industria del lusso” che ancora oggi vanta numerosi primati, come le porcellane di Sèvres, gli specchi di Saint-Gobain, le sete di Lione, i merletti di Alençon. Tutti articoli di lusso che sono la testimonianza dell’abilità e del gusto francesi sul finire del XVIII secolo.

Ma solo un secolo prima, le casse del regno di Luigi XIV erano senza soldi. Il bilancio militare e una crisi economica avevano svuotato le casse del governo e i sudditi del re avevano un disperato bisogno di lavoro. Lo sviluppo di industrie esclusive fu la straordinaria strategia del Re Sole per affrontare queste difficoltà. Ma già nel XVII secolo, ogni fornitore di specialità straniere, dalla Cina a Venezia, custodiva con cura i propri preziosi segreti commerciali. E ci sono voluti spionaggio, rapimenti e corruzione, sponsorizzati dallo Stato, per portare la Francia all’apice del mercato europeo dei beni di lusso. Attraverso archivi, rievocazioni e interviste a esperti, il documentario va alle origini di questa nuova industria in termini storici, economici, scientifici e culturali.

A seguire alle 22:10 “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità” con “1917 – 1918 Gli assi del volo”. Gli ultimi anni di guerra vedono i piloti come personaggi celebri e l’aviazione militare come un’arma fondamentale nelle sorti del conflitto. I duelli in volo aiutavano a dimenticare l’orrore delle trincee. Eppure, quelle degli aviatori sono vicende eroiche e dolorose, le loro vite, brevissime. In studio per ripercorrerle con Giorgio Zanchini, il prof. Mauro Canali, storico ed esperto di aviazione.