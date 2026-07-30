In replica su Rai 1 gli episodi 5 e 6 della terza stagione di “Doc – Nelle tue mani”: la trama

Stasera in prima serata su Rai 1 la terza stagione della serie “Doc – Nelle tue mani” con gli episodi “Il beneficio del dubbio” e “La vela”: la trama
“Doc – Nelle tue mani” terza stagione torna in replica su Rai 1 giovedì 30 luglio 2026 alle 21:30 con altri due episodi.
Nell’episodio 5 “Il beneficio del dubbio”, Andrea fatica a credere a quello che la sua memoria gli suggerisce. In reparto, una ragazza rifiuta la chemioterapia mentre Fanti e la squadra si occupano di una paziente che conoscono bene.
Nell’episodio 6 “La vela”, dopo le ultime scoperte, le poche certezze di Doc Crollano e cerca il sostegno di Giulia, ma anche lei è molto confusa. In reparto, Martina deve sfoggiare il suo talento con un paziente.