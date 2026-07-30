Il 1 agosto Pisapia Di Chiara Brothers Xenia @ Bolgia Closing Party, a Bergamo

Sabato 1 agosto 2026 il Bolgia di Bergamo mette in scena un Closing Party esplosivo. Nel Summer Garden arriva infatti il suono hard techno incessante di Pisapia

Sabato 1 agosto 2026 il Bolgia di Bergamo mette in scena un Closing Party esplosivo. Nel Summer Garden arriva infatti il suono hard techno incessante di Pisapia, nome di spicco della scena elettronica internazionale. Con lui sul palco anche la scatenata Xenia, un’altra artista che non ha bisogno di presentazione, accompagnata dall’italiano Rian Wood. In Main Room ecco invece NØID, con tech house dei Di Chiara Brothers. Tante star del mixer, decine di super DJ ed un party imperdibile.

Un Closing Party imperdibile, che si muove prima di tutto a tempo dell’hard techno di Pisapia. Classe ’98, romano, il suo stile è senza compromessi. Pubblica su Etruria Beat, 9X9, NoMercy, Taapion. Fonde beat e suoni incessanti, la sua elettronica è potente e travolgente. Si è esibito in eventi come Wonderland Festival e Verknipt. Il suo sound piace a colleghi come Amelie Lens o Nico Moreno. Hard techno è anche il suono di Xenia, dj e produttrice ucraina, fondatrice della label Fire Mode. Il suo stile potente strizza l’occhio anche all’industrial e non per caso è in crescita verticale nel mondo. In Summer Garden suona anche Rian Wood, anche lui italiano, alfiere di una techno veloce e incessante. Chiudono il cerchio WM e Giax.

In Main Room, per il Closing Party del Bolgia di Bergamo, l’1 agosto ’26, va in scena NØID, party che dal 2015 propone sonorità d’un certo tipo e dj eccellenti. Tra questi spiccano i Di Chiara Brothers. Campani, coltivano la loro passione per la house fin dall’adolescenza. Tra i nomi italiani più forti tra house e minimal tech, suonano in mezzo mondo e pubblicano la loro musica su etichette di riferimento (Moan, Deeperfect, Revival New York). Con loro sul palco ci sono anche Heider, Hemp Label, 16Manu, Boffe b2b Neghesti, Unplug b2b Avar e Titans. Per l’ultimo party di questa grande stagione, il Bolgia apre alle 23.30 e chiude alle 6 del mattino.

Sul palco del Bolgia in questa lunga stagione 2025 – 2026, sono passati artisti di livello assoluto come Luca Agnelli, Vieze Asbak, Sante Sansone, ValentinØ, Joey Daniel, Lil Texas, Joëlla Jackson, Poltergst, Stabilinda, Paco Osuna, Le Klown, Angerfist, Leon, I Hate Models, Sara Landry, Holy Priest, Nico Moreno, Cuartero, Ilario Alicante, Deborah De Luca, Joseph Capriati, Ellen Allien, Marco Faraone, Indira Paganotto, Len Faki, Lilly Palmer, Luca Agnelli, Chris Stussy e altri protagonisti della scena elettronica mondiale.

1/8/26 Pisapia + Di Chiara Brothers x Closing Party @ Bolgia – Bergamo

https://www.bolgia.it/closing-summer/

https://www.bolgia.it/closing-party-dichiara-brothers/

Bolgia – Bergamo

Via Vaccarezza 9

Osio Sopra (Bergamo) – A4 Dalmine

Info & prenotazioni: +39 338 36 24 803