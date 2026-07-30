Giochi del Mediterraneo, Irma Testa e Filippo Tortu portabandiera dell’Italia Team a Taranto 2026

La cerimonia di apertura è in programma venerdì 21 agosto allo Stadio Erasmo Iacovone di Taranto

Irma Testa e Filippo Tortu saranno i portabandiera dell’Italia Team ai XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

La pugile campana e il velocista lombardo sfileranno con il Tricolore davanti alla squadra azzurra nella Cerimonia di Apertura, in programma venerdì 21 agosto allo Stadio Erasmo Iacovone di Taranto.

Due campioni capaci di lasciare un segno nella storia dello sport italiano, chiamati a condividere l’onore di portare il Tricolore e di guidare la delegazione più numerosa della manifestazione.

La composizione dell’Italia Team sarà svelata domani, alla chiusura dei termini fissati per le iscrizioni, sul sito dedicato taranto2026.coni.it. La squadra sarà composta da circa 500 atleti, in gara in tutte le discipline previste dal programma.

Nella quarta edizione dei Giochi del Mediterraneo ospitata dall’Italia, gli azzurri sono pronti a giocarsela in casa e a dare il massimo, sostenuti dal calore del pubblico e dalla spinta di un intero Paese.

La sfilata della squadra guidata dagli alfieri Testa e Tortu, allo Stadio Iacovone, sarà il primo emozionante momento di una manifestazione che vedrà l’Italia Team protagonista in Puglia fino al 3 settembre.