Emergenza umanitaria e di sicurezza a Ceuta: oltre 2.000 migranti sono arrivati dal Marocco


La Città Autonoma spagnola ha chiesto aiuto alle autorità statali per affrontare “una situazione di assoluta emergenza umanitaria e sociale”

Emergenza umanitaria e di sicurezza nell’enclave spagnola di Ceuta: oltre 2.000 migranti irregolari provenienti dall’Africa hanno attraversato negli ultimi giorni la frontiera dal Marocco, anche a nuoto. Centri di accoglienza al collasso.

“Ci troviamo in una situazione di assoluta emergenza umanitaria e sociale che richiede un’azione decisa attraverso un comando unificato per garantire una risposta energica, decisa e immediata”, ha dichiarato alla radio Cadena Ser l’esponente del Partito Popolare, secondo il quale sono arrivate in città negli ultimi dieci giorni le 1.500 e le 2.000 persone. Gli arrivi stanno mediamente raggiungendo le 300 persone al giorno, alimentando timori di una ripetizione della crisi del 2021, quando circa 10.000 migranti entrarono a Ceuta in pochi giorni.

Sanchez, governo impegnato a trovare una soluzione

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha assicurato su X che il governo “è pienamente impegnato a fornire una soluzione immediata” e “sta predisponendo tutte le misure necessarie per ripristinare la normalità il prima possibile” a Ceuta.

Sanchez ha spiegato di aver telefonato al presidente della Comunità autonoma di Ceuta, Juan Jesus Vivas, per comunicargli la determinazione del governo a risolvere la situazione.
“Stiamo mobilitando tutte le risorse necessarie, collaborando con le autorità marocchine e internazionali, e stiamo predisponendo le misure necessarie per ripristinare la normalità il prima possibile”, ha dichiarato Sanchez, “è tempo di costruire soluzioni, con responsabilità e cooperazione”.

Il ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, si recherà domani a Ceuta.

 