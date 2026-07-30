Emergenza umanitaria e di sicurezza a Ceuta: oltre 2.000 migranti sono arrivati dal Marocco

La Città Autonoma spagnola ha chiesto aiuto alle autorità statali per affrontare “una situazione di assoluta emergenza umanitaria e sociale”

Emergenza umanitaria e di sicurezza nell’enclave spagnola di Ceuta: oltre 2.000 migranti irregolari provenienti dall’Africa hanno attraversato negli ultimi giorni la frontiera dal Marocco, anche a nuoto. Centri di accoglienza al collasso.

“Ci troviamo in una situazione di assoluta emergenza umanitaria e sociale che richiede un’azione decisa attraverso un comando unificato per garantire una risposta energica, decisa e immediata”, ha dichiarato alla radio Cadena Ser l’esponente del Partito Popolare, secondo il quale sono arrivate in città negli ultimi dieci giorni le 1.500 e le 2.000 persone. Gli arrivi stanno mediamente raggiungendo le 300 persone al giorno, alimentando timori di una ripetizione della crisi del 2021, quando circa 10.000 migranti entrarono a Ceuta in pochi giorni.

Una oleada de personas, miles de ellas, ha cruzado sin control de Marruecos a Ceuta. La Guardia Civil y los medios de emergencia, superados, solo se ocupan de los heridos. Los agentes han tenido que abrir las verjas, porque querían evitar que se forme un tapón… pic.twitter.com/pYFnAmbgLw — EL PAÍS (@el_pais) July 30, 2026

Sanchez, governo impegnato a trovare una soluzione

Il ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, si recherà domani a Ceuta.