Emergenza umanitaria e di sicurezza a Ceuta: oltre 2.000 migranti sono arrivati dal Marocco

La Città Autonoma spagnola ha chiesto aiuto alle autorità statali per affrontare “una situazione di assoluta emergenza umanitaria e sociale”
Emergenza umanitaria e di sicurezza nell’enclave spagnola di Ceuta: oltre 2.000 migranti irregolari provenienti dall’Africa hanno attraversato negli ultimi giorni la frontiera dal Marocco, anche a nuoto. Centri di accoglienza al collasso.
“Ci troviamo in una situazione di assoluta emergenza umanitaria e sociale che richiede un’azione decisa attraverso un comando unificato per garantire una risposta energica, decisa e immediata”, ha dichiarato alla radio Cadena Ser l’esponente del Partito Popolare, secondo il quale sono arrivate in città negli ultimi dieci giorni le 1.500 e le 2.000 persone. Gli arrivi stanno mediamente raggiungendo le 300 persone al giorno, alimentando timori di una ripetizione della crisi del 2021, quando circa 10.000 migranti entrarono a Ceuta in pochi giorni.
Una oleada de personas, miles de ellas, ha cruzado sin control de Marruecos a Ceuta. La Guardia Civil y los medios de emergencia, superados, solo se ocupan de los heridos. Los agentes han tenido que abrir las verjas, porque querían evitar que se forme un tapón… pic.twitter.com/pYFnAmbgLw
— EL PAÍS (@el_pais) July 30, 2026
Sanchez, governo impegnato a trovare una soluzione
Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha assicurato su X che il governo “è pienamente impegnato a fornire una soluzione immediata” e “sta predisponendo tutte le misure necessarie per ripristinare la normalità il prima possibile” a Ceuta.
Sanchez ha spiegato di aver telefonato al presidente della Comunità autonoma di Ceuta, Juan Jesus Vivas, per comunicargli la determinazione del governo a risolvere la situazione.
“Stiamo mobilitando tutte le risorse necessarie, collaborando con le autorità marocchine e internazionali, e stiamo predisponendo le misure necessarie per ripristinare la normalità il prima possibile”, ha dichiarato Sanchez, “è tempo di costruire soluzioni, con responsabilità e cooperazione”.
Il ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, si recherà domani a Ceuta.
◼️ ¿Qué está pasando en Ceuta? La presión migratoria alcanza niveles críticos y la ciudad afronta uno de sus momentos más complejos de los últimos años.
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