Earth Overshoot Day: da oggi la Terra entra in “rosso” ecologico

Da questo momento fino al 31 dicembre, qualsiasi risorsa consumata — dal legno all’acqua potabile, fino al cibo — viene sottratta al “capitale naturale” della Terra

Oggi l’umanità ha ufficialmente esaurito il proprio budget ecologico per l’anno in corso. L’Earth Overshoot Day (il Giorno del Sovrasfruttamento della Terra) segna il momento esatto in cui la domanda globale di risorse naturali supera la capacità del pianeta di rigenerarle nell’arco di dodici mesi.

Da questo momento fino al 31 dicembre, qualsiasi risorsa consumata — dal legno all’acqua potabile, fino al cibo — viene sottratta al “capitale naturale” della Terra, mentre le emissioni di carbonio accumulate nell’atmosfera superano la capacità di assorbimento delle foreste e degli oceani. In termini finanziari, è come se avessimo finito i risparmi a metà anno e stesse vivendo interamente a debito.

Come si calcola il debito della Terra

A tracciare questa scadenza è il Global Footprint Network, un’organizzazione internazionale di ricerca che confronta l’Impronta Ecologica dell’uomo (quanto consumiamo e quanti rifiuti produciamo) con la Biocapacità del pianeta (la capacità della Terra di rigenerare risorse e riassorbire scarti).

In media, il livello globale di consumi attuale richiede l’equivalente di circa 1,7 Pianeti Terra per essere sostenuto senza degradare gli ecosistemi. Tuttavia, la pressione non è uniforme in tutto il mondo: i paesi ad alto reddito raggiungono il proprio “overshoot day” nazionale molto prima rispetto a quelli in via di sviluppo, evidenziando anche una profonda disuguaglianza nella distribuzione e nel consumo delle risorse.

Le conseguenze del vivere a credito

Vivere al di sopra delle possibilità ecologiche non è una condizione priva di costi. Le conseguenze del sovrasfruttamento continuo si riflettono già nella nostra quotidianità e negli scenari geopolitici ed economici:

Innalzamento delle emissioni e crisi climatica: L’accumulo di CO2 in eccesso genera eventi meteorologici sempre più estremi, dalle ondate di calore alle siccità prolungate.

Perdita di biodiversità: L’espansione agricola e la deforestazione distruggono gli habitat naturali, accelerando il ritmo di estinzione delle specie.

Degrado delle risorse primarie: Erosione dei suoli fertili, impoverimento delle riserve idriche sotterranee e depauperamento degli stock ittici nei mari.

Invertire la rotta: l’obiettivo #MoveTheDate

L’Earth Overshoot Day non nasce per diffondere rassegnazione, ma per fornire una metrica chiara su cui misurare il cambiamento. L’iniziativa #MoveTheDate raccoglie le soluzioni tecnologiche, politiche e comportamentali in grado di posticipare questa data ogni anno di più.

Pochi interventi mirati su larga scala potrebbero cambiare drasticamente lo scenario:

Decarbonizzazione dell’energia: Dimezzare la componente di carbonio dell’impronta ecologica sposterebbe la data di circa 93 giorni.

Lotta allo spreco alimentare: Ridurre del 50% lo spreco di cibo a livello globale regalerebbe al pianeta altri 13 giorni di autonomia.

Riforestazione e protezione dei suoli: Ripristinare gli ecosistemi degradati e proteggere le foreste esistenti aumenterebbe la biocapacità globale.

Pianificazione urbana sostenibile: Investire in mobilità dolce, trasporti pubblici efficienti ed edilizia a impatto zero ridurrebbe notevolmente la domanda energetica delle città.

Invertire la rotta non significa rinunciare al benessere, ma ripensare l’efficienza con cui utilizziamo le risorse per garantire un futuro prospero entro i limiti del nostro unico pianeta.