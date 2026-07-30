Dori alla maggioranza: ‘Sì all’accesso alle chat ai membri della giunta’


La vicenda delle chat di Delmastro torna in Giunta per le autorizzazioni, slitta il voto in Aula alla Camera

La vicenda delle chat dell’ex sottosegretario e deputato di FdI Andrea Delmastro torna in Giunta per le autorizzazioni a procedere. Lo ha deciso la Capigruppo nonostante il voto fosse previsto per oggi in Aula. A quanto si apprende, la decisione arriva dopo la lettera di ieri scritta dal procuratore di Roma Francesco Lo Voi al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per ribadire i motivi per cui il contenuto delle chat sarebbe fondamentale per le indagini.

DORI: OK AD ACCESSO CHAT AI MEMBRI GIUNTA

“La maggioranza non vuole consentire l’accesso alla documentazione e alle chat inviate dalla Procura di Roma. Io invece ho il dovere, come Presidente, di tutelare il diritto di tutti i membri Giunta di poter prendere visione della documentazione per avere un quadro completo. Non c’è motivo perché la Giunta inibisca a se stessa tale accesso, pur entro gli usuali limiti di divulgabilità. Pertanto darò agli uffici, avendo anche vari precedenti, il via libera alla visione della documentazione a partire da domani mattina per consentire di organizzare la visione con criteri di non divulgabilità. Mai la Giunta ha limitato l’accesso a se stessa. Ci sono precedenti in tal senso e non intendo compromettere i diritti dei commissari e violare le prerogative parlamentari”. Lo ha dichiarato il presidente della Giunta per le autorizzazioni Devis Dori al termine dell’Ufficio di presidenza della stessa giunta.