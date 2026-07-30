Cerimonia del Ventaglio, Mattarella: “Spero che le tensioni elettorali non tolgano attenzione ai problemi del Paese”

Il Capo dello Stato a tutto campo alla cerimonia del Ventaglio: “La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale”

Si è svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la tradizionale cerimonia di consegna del “Ventaglio” al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da parte del Presidente dell’Associazione Stampa Parlamentare, Alfonso Raimo, alla presenza dei componenti del Consiglio direttivo, degli aderenti all’Associazione, dei direttori di quotidiani e di agenzie di stampa, dei giornalisti accreditati al Quirinale e dei responsabili della Federazione Nazionale della Stampa e dell’Ordine dei Giornalisti.

“L’Unione Europea non è inerte né silenziosa di fronte a quella invocazione di responsabilità”

“Dall’Europa viene presentata una strada per la pace, contrapposta al tentativo di ritornare alla barbarie nella vita internazionale ripristinando la legge del più forte, peraltro, come si vede in questo periodo, di dubbia efficacia. Siamo di fronte a uno scenario crescente di conflitti che infiamma un arco di crisi che dal Mediterraneo coinvolge il Golfo, si affaccia sull’Oceano Indiano, vede la guerra nel cuore d’Europa: per numero di Paesi coinvolti, di popoli sofferenti, difficile non coglierne la dimensione globale e le responsabilità che ne derivano.

Per quanto riguarda la vita politica interna del nostro Paese – spiega Mattarela – voi tutti conoscete i limiti doverosi delle mie considerazioni. Questi limiti non rappresentano una costrizione: al contrario raffigurano una delle modalità del dovere di assicurare al Quirinale imparzialità ed estraneità alla dialettica, alla legittima dialettica, tra le parti politiche. Mi auguro che questa si svolga nel reciproco rispetto; senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e, a mio avviso, anche controproducente.

Mi auguro che le tensioni elettorali – ancora, per la verità, piuttosto intempestive – non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni” chiarisce il Presidente.

“Non nascondo la preoccupazione – tante volte manifestata – per il crescente fenomeno della mancata partecipazione al voto. Fenomeno che, affrontando il tema elettorale, dovrebbe essere il punto di attenzione principale per tutte le parti politiche, al di sopra di qualsiasi altro aspetto”.

“La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale”

Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile: sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica” conclude Mattarella.

Successivamente è stato consegnato il Ventaglio realizzato da Piero Malatesta Piano, allievo dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, vincitore del concorso indetto dall’Associazione Stampa Parlamentare, di concerto con l’Accademia di Belle Arti di Roma.