Campionati Mondiali di scherma: 4 ori e 4 argenti, l’Italia chiude al primo posto del medagliere

Successi sia nelle gare a squadre che in quelle individuali

È un’Italia da sballo quella che si congeda dai Campionati Mondiali di scherma a Hong Kong. Chiude al primo posto nel medagliere con quattro ori e quattro argenti, un bottino inarrivabile per distacco per tutti gli altri Paesi in gara. Tanti i successi sia, nelle gare a squadre di fioretto maschile, fioretto femminile e spada femminile, che nelle gare indivituali.

Sulle pedane asiatiche di Hong Kong si è materializzato uno storico doppio trionfo, con gli ori conquistati rispettivamente dalla formazione maschile del fioretto – formata da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi (reduce dall’argento individuale), Tommaso Marini e Tommaso Martini – e da quella femminile della spada con Alberta Santuccio, Giulia Rizzi (anche lei fresca di argento nella gara individuale), Gaia Caforio e Rossella Fiamingo.

Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Martina Batini sono invece il Dream Team femminile del fioretto: le azzurre, infatti, hanno sbaragliato la concorrenza nella prova a squadre, imponendosi per la terza volta negli ultimi quattro appuntamenti iridati e portando a casa la medaglia d’oro.

Le gare individuali

Oro per Martina Favaretto nel fioretto, argento per Filippo Macchi e Arianna Errigo nel fioretto e per Davide Di Veroli e Giulia Rizzi nella spada.