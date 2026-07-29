Un cold case a Pisa al centro di “Un giorno in pretura” stasera su Rai 3

“All’ombra della torre” – di Francesco Giulioli – è il titolo della nuova puntata di “Un giorno in Pretura”, il programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra su Rai 3

La Corte d’Assise di Pisa è chiamata a fare luce sulla morte di un parà siciliano di 26 anni, Emanuele Scieri, trovato morto nella caserma Gamerra dei paracadutisti della Folgore nell’agosto del 1999.

Un cold case inizialmente liquidato come suicidio e di cui molto si è parlato nel corso degli anni. “All’ombra della torre” – di Francesco Giulioli – è il titolo della nuova puntata di “Un giorno in Pretura”, il programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra, in onda mercoledì 29 luglio alle 21.15 su Rai 3.

I familiari e degli amici di Emanuele infatti non si sono mai arresi all’idea di rinunciare all’accertamento della verità. E una commissione parlamentare d’inchiesta ha fatto riaprire le indagini, che hanno svelato l’inquietante contesto di nonnismo e sopraffazione all’interno del quale si sarebbe consumato l’omicidio.